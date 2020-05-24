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Адвокат Лолиты заявил в полицию на сломавшего челюсть экс-супруга певицы

Адвокат Лолиты заявил в полицию на сломавшего челюсть экс-супруга певицы

Накануне 45-летний Дмитрий Иванов оказался в одной из столичных клиник, у него были обнаружены многочисленные травмы, в том числе головы. После произошедшего адвокат его бывшей жены Сергей Жорин подал заявление в полицию, сообщает Starhit.

Госпитализированный Дмитрий Иванов до этого в разговоре с журналистами, рассказывая о произошедшем с ним, упомянул имя Сергея Жорина. "Анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку... Поживем - увидим", - сказал тренер по сквошу.

Сергей Жорин не собирается оставлять слова бывшего супруга Лолиты Милявской безнаказанными. "Сегодня я подал на Иванова заявление в полицию за клевету в свой адрес. За этим должна последовать проверка, в рамках которой, надеюсь, и выяснится, что с ним произошло на самом деле", - заявил адвокат.

Стоит отметить, Сергей Жорин, которого упомянул Дмитрий Иванов, представлял во время бракоразводного процесса с Лолитой Милявской интересы певицы.

У случившегося с бывшим мужем Лолиты изначально существовало две противоречивых версии - по одной из них, тренер по сквошу попал в ДТП, по другой - на него было совершено нападение.

Однако почти одновременно с заявлением Сергея Жорина Дмитрий Иванов рассказал "Комсомольской правде", что никакого нападения на него не было совершено, а виной всему - лишь несчастный случай.

"К сожалению, последствия неприятные. У меня только на лице 6 или 7 переломов, не считая поломанных ребер. Главная проблема в том, что челюсть съехала на 4 миллиметра. Именно поэтому меня и выписали: не было смысла дальше лежать в нейрохирургии, так как с головой все в порядке, сделали снимки - никаких темных пятен в мозге нет, зрение не пострадало. Для наглядности: вместо верхнего неба у меня сейчас сплошное мясо и обломки костей", - пожаловался бывший муж Лолиты.

Как утверждает Дмитрий Иванов, теперь ему предстоит вставить новые зубы. В настоящее время у него выбиты три передних.

Кроме того, мужчина ищет компетентного специалиста, чтобы вставить внутрь черепа специальную пластину, которую через 4-6 месяцев придется вытаскивать обратно, как только челюсть встанет на положенное место.

Как писал NEWSTES, ранее Лолита Милявская резко высказалась о бывшем муже, оказавшемся накануне в одной из столичных клиник с многочисленными травмами. Певица обвинила Дмитрия Иванова в пиаре.

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По материалам: uposters.ru

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