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Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса

Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавирусаФото: Michele Tantussi / Reuters

Американские богачи на фоне коронавируса заработали сотни миллиардов долларов, пишет CNBC. Их совокупное состояние выросло на 434 миллиарда.

За два месяца с середины марта по середину мая больше остальных разбогатели лидер мирового рейтинга миллиардеров, основатель интернет-платформы Amazon Джефф Безос и создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг. Их состояние выросло на 34,6 и 25 миллиардов долларов соответственно — до 150 и 87,3 миллиарда.

В целом наибольших успехов достигли основатели и владельцы технологичных компаний, которые заработали на всеобщих ограничениях, вынудивших переносить многие процессы в онлайн.

Общее благосостояние 600 богатейших жителей США за два последних месяца выросло на 15 процентов, с 2,9 до 3,3 триллиона долларов.

Среди наиболее разбогатевших в процентном соотношении лидируют основатель и глава Tesla Илон Маск (состояние выросло на 48 процентов до 36 миллиардов долларов), Цукерберг (на 46 процентов, до 80 миллиардов) и Безос (на 31 процент, до 147 миллиардов).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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