Американский газ оказался не нужен Европе

Вадим Карасев

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

В июле европейские покупатели могут отменить до 60 процентов контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США. Такой прогноз со ссылкой на трейдеров приводит Bloomberg.

Американский газ оказался не нужен Европе из-за снижения спроса и роста запасов в хранилищах. Ожидается, что отмена во второй летний месяц коснется 35-45 грузов. Это больше, чем отменилось в июне.

Крупнейший в стране производитель СПГ Cheniere Energy Inc. в июне получил отказ на прием десяти грузов, а июле — 30 грузов от покупателей с долгосрочными контрактами. С января по апрель США поставляли в Европу 60-75 партий в месяц.

Аналитики отмечают, что в настоящее время американские компании по производству СПГ работают себе в убыток из-за нехватки спроса и обрушения цен. В связи с этим отмена поставок может продолжаться как минимум до октября 2020 года. До этого времени у европейских хранилищ не будет возможности освободить место для новых партий.

Ранее сообщалось, что Турция с начала года практически полностью отказалась от поставок российского газа. В марте объемы прокачки упали в семь раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. Некогда второй по величине клиент «Газпрома» нарастил закупку СПГ из Алжира, Катара, Нигерии и США.

Падение цен привело к тому, что стоимость газа внутри России стала выше, чем на европейских площадках, и это с учетом 30-процентной экспортной пошлины и стоимости транспортировки.