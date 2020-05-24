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Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»

Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»Киану РивзФото: MARIO ANZUONI / Reuters

Один из создателей кинофраншизы «Джон Уик» Дерек Колстад рассказал о планах по ее дальнейшему развитию. Об этом сообщает портал ComicBook.

Он заявил, что помимо анонсированного ранее четвертого фильма о приключениях легендарного киллера, также, возможно, выйдет и финальная пятая часть.

Колстад отметил, что Киану Ривз, исполняющий главную роль во всех фильмах, не так часто снимается в сиквелах, однако «он нашел нечто очень особенное в Джоне Уике, и это крайне важно для него».

Съемки четвертой части серии были отложены из-за пандемии коронавируса в мире. В кинотеатрах фильм появится не раньше мая 2022 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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