Антироссийскую тему в Грузии разгоняют перед выборами — МИД Южной Осетии

Анастасия Иванова

Грузинские утверждения о «российской оккупации» и «бордеризации» — это полный абсурд, заявил МИД Южной Осетии, комментируя прозвучавшие в очередном заявлении Тбилиси обвинения в адрес Южной Осетии и России.

«Российские войска находятся на территории Южной Осетии на законных основаниях, потому что так хотят народ и законно избранное руководство Южной Осетии, и заявлять о выводе российских войск и тем более о пресловутой „деоккупации“ по крайней мере нелогично», — говорится в комментарии МИД РЮО.

Как отмечают в ведомстве, заявления МИД Грузии не смогли никого удивить новизной. Как минимум последнее десятилетие можно наблюдать, как «грузинская пропаганда безуспешно пытается повернуть ситуацию вспять и вернуть Грузии утраченные позиции», отметили в Цхинвале.

«Являясь международно-признанным агрессором и жестоким исполнителем актов этнических чисток и геноцида в отношении осетин на протяжении целого столетия, Грузия всячески пытается снять с себя ответственность за совершенные преступления против человечности и стремится через тиражирование лживых измышлений внушить международному сообществу обратное. Однако явственные черты тоталитарного националистического режима четко видны из-под блестящих парадных витрин Тбилиси», — заявил МИД Южной Осетии.

«Осетия не имеет никаких претензий на чужие территории, равно как и не собирается дарить свои исконные земли», — подчеркивается в комментарии.

Любые действия властей РЮО на своей законной территории, заявляет Цхинвал, абсолютно правомерны и являются внутренним делом независимого и признанного государства, самостоятельно определяющего в том числе свою пограничную политику.

Вместе с тем Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия обеспокоено «стремлением грузинской стороны любой ценой, несмотря на непростой период борьбы всего мира с последствиями глобальной пандемии коронавируса (Covid-19), дестабилизировать ситуацию в непосредственной близости от государственной границы».

«Уверены, что главная причина последней тбилисской истерии, связана исключительно с надвигающимися выборами в Грузии, в ходе которых все политические силы должны будут использовать антироссийскую тему в борьбе за голоса избирателей. По всей видимости, никто не может предложить более оригинальных идей. Поэтому в грузинских политических кругах нарастает паника, причем разброд и шатание наблюдается как во властных структурах, так и в оппозиционных кругах. Этим страхом навеяно и упомянутое заявление», — считают в МИДе.