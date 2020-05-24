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Бабкина рассказала, что врачи давали ей 5-процентный шанс выжить

Бабкина рассказала, что врачи давали ей 5-процентный шанс выжить

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина сумела оправиться от двустороннего воспаления легких, хотя ее шансы на выживание равнялись 5%.

Об этом сама артистка рассказала на встрече с коллективом своего театра "Русская песня", сообщает Teleprogramma.pro. В пиковый момент заболевания у исполнительницы было повреждено 80% легких, но медики не стали ее пугать и рассказали о том, насколько опасным было ее положение, только когда певица пошла на поправку.

"Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать, 5% жизни тебе оставалось", - сказала Бабкина.

Пока она была в больнице, ее сын подхватил коронавирус, и теперь они вместе ездят на реабилитацию.

Бабкина была госпитализирована 6 апреля. Она провела несколько дней в медикаментозной коме. Уже после этого врачи рассказали артистке, что она сильно материлась в бессознательном состоянии.

"Говорят, что я ругалась матом так сильно, что они таких слов даже не слышали. Мне так стыдно стало", — вспоминала Бабкина.

В итоге болезнь удалось победить, 30 апреля артистку выписали. Представитель певицы сообщал, что болезнь не была связана с коронавирусом.

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По материалам: uposters.ru

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