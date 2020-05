Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Джеки Кеннеди до лака с ароматом пиццы

Вадим Карасев

Dove в России выпустил видеоролик с фотографиями медицинских работников после смены, стилисты Henkel Beauty Care Professional провели мастер-класс длиною в сутки, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса, Музей макияжа раскрыл в инстаграме несколько секретов Джеки Кеннеди по уходу за кожей. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Dove в России выпустил видеоролик с фотографиями медицинских работников после смены

Чтобы показать изнурительный и рискованный труд врачей, медицинских работников и волонтеров, косметический бренд Dove подготовил российский вариант видеоролика, выпущенного ранее подразделением бренда в Канаде. В нем без комментариев показаны портреты четырех сотрудников российских инфекционных больниц, лечащих пациентов с диагнозом COVID-19. Фотографии сделаны после смен, когда на лицах работников все еще оставались отпечатки масок и очков.





Сейчас как никогда настоящая красота проявляется в мужестве — мужестве врачей. В это непростое время наши мысли обращены ко всем медицинским работникам: мы переживаем за вас больше, чем когда бы то ни было. Мы благодарим вас за смелость, решительность и заботу о наших близких. Медицинские работники находятся на передовой борьбы с COVID-19: нужно делать все возможное, чтобы поддержать их в это непростое время, — заявил бренд-менеджер Dove Дениз Мелик-Аветисян.

Dove пожертвовал более 5 миллионов евро в поддержку усилий по борьбе с вирусом. В России, в частности, бренд Dove начал передавать опорным инфекционным больницам свою продукцию: мыло и гели для душа, крем для рук, дезодоранты — ведь в средствах гигиены медицинские работники и пациенты особенно нуждаются во время карантина.

Henkel Beauty Care Professional провела мастер-класс длиною в сутки, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса

41 стилист, 19 стран, 9 языков и 13 часовых поясов: стилисты Henkel Beauty Care Professional вместе с благотворительным фондом Fritz Henkel Stiftung провели мастер-класс длиною в сутки, тем самым поставив мировой рекорд. Мастер-класс #HairdressersUnited, который транслировался в прямом эфире, был призван показать солидарность со всей индустрией в это непростое время.





На нем были представлены различные техники окрашивания: блонд, балаяж, блюр, техники по стрижке и стайлингу, а также креативные идеи по укладкам и прическам — всего 41 обучающее видео.





Мастер-класс завоевал официальный титул Книги рекордов Гиннесса за самый длинный мастер-класс по парикмахерскому искусству, проведенный в прямом эфире онлайн.

Вместе с фондом the Fritz Henkel Stiftung Henkel Beauty Care Professional пожертвует 100,000 евро на благотворительные цели, в фонд Красного Креста и в United Ways. Сумма пожертвований, перечисленных российскими зрителями во время прямого эфира в благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", еще подсчитывается и скоро будет озвучена.





SinfulColors выпустили лак для ногтей с запахом пиццы

Домашний маникюр еще никогда не был стол "аппетитным". Марка SinfulColors представила коллекцию лаков для ногтей "Сладкий и соленый", которая состоит из оттенков, вдохновленных продуктами питания, более того, каждый лак вкусно пахнет.

Купить их можно на американском сайте Walmart.com и в некоторых магазинах Walmart, каждая бутылочка стоит всего 3 доллара, что примерно равно цене, которую вы заплатите за кусок пиццы.

В коллекцию вошли: ярко-оранжевый оттенок Cheese Puff, черный с белыми мерцающими частичками Cookies and Creme, желтый Taco Party с блестками красного, белого, желтого и зеленого оттенка и светло-пурпурный Donut Even.





Как ухаживала за кожей Джеки Кеннеди

Музей макияжа в Нью-Йорке продолжает раскрывать секреты ухода за собой мировых звезд. В инстаграме музея опубликовали рецепт, выданный венгерским дерматологом Эрно Ласло Джеки Кеннеди.





В записке от 1 мая 1963 года Кеннеди было дано указание не использовать много масел и кремов, чтобы предотвратить появление прыщей и угрей с момента, когда температура на улице превышает 21 градус. Чтобы избежать варикозного расширения вен, врач Кеннеди также порекомендовал устраивать прогулки. Она обещала гулять вдоль поля для гольфа в Кейп-Код.

Также была рассекречена диета Кеннеди. Оказалось, что рацион жены президента США состоял из мяса, овощей и шампанского, а доктор Ласло рекомендовал ей есть больше рыбных продуктов. Такая система питания нам определенно нравится!

Это вирусное видео TikTok показывает, как использовать спагетти для наращивания ногтей

Это вирусное видео из TikTok для тех, кто закупился макаронными изделиями в начале изоляции и делает маникюр дома. Наверняка многие из нас и не догадывались, что спагетти можно использовать таким необычным способом.

@brothernailtech

Im no where near a artist but I try | @fashionnova fashionnovapartner ##fashionnova ##fyp

♬ CEO of speaking French — c.est.bon.bon

Ролик, который набрал 26 миллионов просмотров и более 3,5 миллиона лайков, показывает, как мастер маникюра, известный как Brother Nailtech, использует сухие спагетти, чтобы нарастить ногти, вместо традиционных акриловых типсов. Brother Nailtech обрезает спагетти и полирует, чтобы создать гладкую поверхность и идеально изогнутый кончик. После заполнения остальной части ногтя акриловым гелем и сушки в светодиодной лампе мастер покрасил свое творение глянцевым черным лаком.

Brother Nailtech славится тем, что использует продукты питания для маникюра, среди них тортильи, читос и картофель фри.