Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bloomberg исправил данные о коронавирусе в России

Bloomberg исправил данные о коронавирусе в РоссииФото: Joshua Roberts / Reuters

Агентство Bloomberg исправило статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения коснулись подписи к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о количестве больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2013 год. В конце материала появилось примечание об исправлениях.

Ранее из графика следовало, что в России на тысячу населения приходится лишь 3,8 больничной койки, а в странах ОЭСР — в среднем 8,2. В то же время оригинальные данные с сайта Всемирного банка были прямо противоположными: в России — в среднем 8,2 койки на 1 тысячу населения, а в ОЭСР — в среднем 3,8 на тысячу пациентов. Это не первый случай за последнее время, когда агентство допускает грубые ошибки.

Ранее посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg извинений за статью об эпидемии коронавируса в России. Дипломаты указали, что редакторы Bloomberg перепутали два графика.

17 мая Bloomberg изменил название статьи о смертности от коронавируса в России. Изначально материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок поправили на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». После того как в российском МИД возмутились таким заголовком, статью озаглавили «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
В Индонезии выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом
В Индонезии выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом
Москва назвала сумбурными и смешными причины выхода США из ДОН
Москва назвала сумбурными и смешными причины выхода США из ДОН
Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
Адвокат Лолиты заявил в полицию на сломавшего челюсть экс-супруга певицы
Адвокат Лолиты заявил в полицию на сломавшего челюсть экс-супруга
Спасибо пандемии. Богатейшие люди мира заработали $255 млрд за весну
Спасибо пандемии. Богатейшие люди мира заработали $255 млрд за весну
Пригожин поспорил со Шнуровым о «чудовищном положении» артистов
Пригожин поспорил со Шнуровым о «чудовищном положении» артистов
Хочу это развидеть: Блейк Лайвли, Брэд Питт, Меган Фокс и другие актеры, которые ненавидели свои роли
Хочу это развидеть: Блейк Лайвли, Брэд Питт, Меган Фокс и другие
Bloomberg исправил данные о коронавирусе в России
Bloomberg исправил данные о коронавирусе в России
США показали испытания лазерного оружия
США показали испытания лазерного оружия
Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы
Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в
Денежный лунный календарь на июнь 2020 года
Денежный лунный календарь на июнь 2020 года

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)
Возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв (видео)
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Алексей Мозговой: время «Первого»
Алексей Мозговой: время «Первого»
В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников в «Альфа-банке»
В полиции Москвы проверяют информацию о захвате заложников

Еще по теме

Bloomberg исправил статью о COVID-19 в РФ после заявления российского посольства
"Неприкрытый подлог". Посольство РФ требует от Bloomberg опровержения
Дипломаты потребовали от Bloomberg извинений за статью о коронавирусе в России
Мишустин поручил восстановить контакты с ОЭСР — Bloomberg