Bloomberg исправил данные о коронавирусе в России

Вадим Карасев

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Агентство Bloomberg исправило статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения коснулись подписи к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о количестве больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2013 год. В конце материала появилось примечание об исправлениях.

Ранее из графика следовало, что в России на тысячу населения приходится лишь 3,8 больничной койки, а в странах ОЭСР — в среднем 8,2. В то же время оригинальные данные с сайта Всемирного банка были прямо противоположными: в России — в среднем 8,2 койки на 1 тысячу населения, а в ОЭСР — в среднем 3,8 на тысячу пациентов. Это не первый случай за последнее время, когда агентство допускает грубые ошибки.

Ранее посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg извинений за статью об эпидемии коронавируса в России. Дипломаты указали, что редакторы Bloomberg перепутали два графика.

17 мая Bloomberg изменил название статьи о смертности от коронавируса в России. Изначально материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок поправили на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». После того как в российском МИД возмутились таким заголовком, статью озаглавили «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».