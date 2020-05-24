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"Буду и дальше помогать медикам": в сети усомнились в самоубийстве нардепа Давиденко из-за его поста в соцсети

"Буду и дальше помогать медикам": в сети усомнились в самоубийстве нардепа Давиденко из-за его поста в соцсети

Найденный мертвым народный депутат Валерий Давиденко не собирался умирать и строил планы на будущее.

Он собирался помогать медикам в борьбе с коронавирусом в своем 208 округе. В последнем посте на своей странице в Facebook Давиденко написал: «на днях в Куликовском районе моего 208-го округа у 10-х людей диагностировали коронавирус, в том числе у одного ребенка».

Депутат рассказал, что помог со средствами защиты для медиков и пообещал продолжить эту помощь.

Под постом комментаторы пишут, что сложно поверить в то, что Давиденко покончил с собой.

Напомним, нардеп был застрелен из наградного пистолета Glock.Тело Давиденко с ранением головы вечером 23 мая обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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