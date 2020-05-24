Чартерные рейсы в Турцию могут начаться до регулярного авиасообщения

Алексей Вольцев

МИД Турции предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, чартерные рейсы могут начаться до восстановления регулярного авиасообщения. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя тему начала туристического сезона в Турции.

Решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах, численности инфицированных и летальных исходов от коронавирусной инфекции, уточнил министр.

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой», — цитирует министра «Анадолу».

По словам Чавушоглу, в Германии, России и многих других странах мира есть немало желающих провести отдых в Турции. Делегации этих стран уже приглашены в Турцию.

«Мы готовы ознакомить представителей Минздрава, Минтуризма, туроператоров, словом всех причастных к данному сектору, с мерами защиты здоровья в туристических зонах, гостиницах и аэропортах Турции», — сказал министр.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой адресовал официальные письма в адрес коллег из 70 стран мира.

«Активные контакты на тему восстановления сектора туризма проводятся также на уровне МИД и лично президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе последнего телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Эрдоган акцентировал внимание на теме туризма. Эту же тему я обсуждал с главой МИД ФРГ Хайко Маасом», — сказал Чавушоглу.