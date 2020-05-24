Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,5 тысячи

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,5 тысячи, за последние сутки скончались 153 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Всего в России выявлен 344 481 случай заражения в 85 регионах. За сутки прирост инфицированных коронавирусом составил 8599 человек.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в стране возможна новая волна коронавируса с конца октября до начала декабря 2020 года. В связи с этим российский лидер поручил создать резервы — в пример он привел наличие необходимого числа коек, оборудованных аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что новая волна инфекции будет слабее первой. По ее словам, после пандемии большая часть россиян получит иммунитет к коронавирусу.