Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек

Алексей Вольцев

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 99 до 7093, всего умерли 250 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщали о 6994 зарегистрированных случаях коронавируса, 242 из которых стали летальными.

"Еще 99 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7093. Всего 3713 человек были вылечены, а 250 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.