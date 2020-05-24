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Число заразившихся коронавирусом российских военных достигло 1 467

Число заразившихся коронавирусом российских военных достигло 1 467

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Количество заразившихся коронавирусом в российской армии и военных учебных заведениях составляет почти 2,6 тысячи человек,  в том числе 1 467 военнослужащих, говорится бюллетене Министерства обороны России. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

Согласно бюллетеню, по состоянию на 24 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 467 военнослужащих с положительными результатами тестов на COVID-19.

По данным министерства, у воспитанников довузовских учебных заведений инфекция не выявлена. Кроме того, в вузах Минобороны зафиксировано 727 случаев инфицирования среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 378 случаев среди гражданского персонала.

В минувшую субботу сообщалось, что коронавирусом болеют 1457 российских военных в воинских частях и соединениях, а еще 738 человек — в военных вузах.

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По материалам: pnp.ru

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