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Что можно и что нельзя делать на Вознесение Господне в 2020 году

Что можно и что нельзя делать на Вознесение Господне в 2020 году

Праздник Вознесения играет важную роль в православной религии. В этот день верующие молятся Господу, а также соблюдают церковные правила, стараясь не нарушать заветов неуместными делами и поступками.

В день Вознесения Господня, которое в 2020 году состоится 28 мая, не все верующие смогут посетить церкви, ведь в стране по-прежнему остаются очаги заболеваний. Тем не менее провести день можно по всем канонам, собравшись за праздничным столом и соблюдая предписания церкви. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, что можно и что нельзя делать в день великого праздника.


Что можно делать на Вознесение в 2020 году

В день праздника обязательно молятся небесам, прося у них прощения за содеянные грехи. В этот день каждая молитва будет услышана, и нуждающимся в помощи можно просить у Господа поддержки.

В день Вознесения священнослужители призывают творить добро и бескорыстно помогать всем, кто нуждается. Для этого совершенно не обязательно тратить деньги, ведь помощь может заключаться в дружеской поддержке, теплых словах и объятиях, так необходимых близким.

Не воспрещается в день праздника поминать покойных. 28 мая каждый сможет помолиться за души тех, кто ушел в иной мир.


В праздничный день принято раздавать подаяние, а также жертвовать деньги и необходимые вещи в церкви, приюты и иные организации, занимающиеся поддержкой всех, кто оказался в затруднительном положении.

Вознесение Господне — великий праздник, который принято проводить в кругу семьи. В этот день обязательно устраивают праздничное застолье, пекут пироги и иную выпечку. Традиционным угощением на столе во все времена были так называемые лесенки: пироги с луковой начинкой, украшенные полосками теста. Они символизируют путь Господа на Небеса. Кроме того, дома украшают зелеными ветвями, которые в народе считались оберегами.

Что нельзя делать на Вознесение Господне в мае

Праздник — не время для ссор. В этот день нельзя конфликтовать и спорить, обижать близких, а также замышлять недоброе.

28 мая стоит отложить трудоемкую работу, если это возможно. День праздника — это время молитв и светлых мыслей, которые не стоит упускать, погружаясь в дела или в праздный досуг: в просмотр телевизионных шоу, в игры за компьютером и прочие увеселительные мероприятия, не имеющие отношения к церковному празднеству.

В день Вознесения церкви не проводят панихид и заупокойных служб, поэтому помолиться за души усопших стоит дома.


Возбраняется в день Вознесения сквернословить, а также повышать голос, плевать на землю и поминать нечистую силу. Унынию также нужно противостоять, молясь Господу, чтобы справиться с грустными мыслями и тоской.

Праздничный день — не время для бракосочетаний. Молодым стоит выбрать иную дату, посоветовавшись со священнослужителями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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