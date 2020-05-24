Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так

Вадим Карасев

Анатолий ЧубайсФото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это выглядит легкомысленно, передает РИА Новости.

Чубайс считает, что материальная помощь должна устанавливаться с учетом среднедушевого дохода. «Вот всем дадим по 20 тысяч рублей. Ну, хорошо. Сколько это — два-три месяца? Если правильно помню, это примерно два триллиона рублей. И дальше что после этого?» — поинтересовался он.

Чубайс указал, что, если наступит вторая волна эпидемии, медицинские работники, которые тоже нуждаются в поддержке, могут ее не получить. При этом решение властей о помощи семьям с детьми он называет разумным. «Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в 10 раз больше», — констатировал Чубайс.

Также глава «Роснано» озвучил свое главное удивление в ситуации с COVID-19. По его словам, с точки зрения инфраструктуры и психологически жители страны оказались готовы к наступившему кризису.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, в текущем году реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 3,8 процента. Одновременно в ведомстве указывают, что быстрого восстановления экономики ждать не стоит.