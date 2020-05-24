"Делегат артистов цирка!": Шнур снова высмеял Пригожина после его слов о бедствующих артистах

Вадим Карасев

47-летний Сергей Шнуров вновь посмеялся над Иосифом Пригожиным после его слов о бедствующих музыкантах. Музыкант обозвал супруга Валерии "делегатом артистов цирка".

"Ну Иосиф, ну отрезал, Ты заступник за весь мир, как Ганди, и *****, мать Тереза. Делегат артистов цирка! Я смеюсь, катаясь лёжа, Цирковой ты наш заступник. Представитель молодёжи, Ей бы ближе был Укупник. Театральный охранитель И налоговый плательщик? Хватит, все, ***, уберите, Этого борца за нищих. Ща от смеха обоссусь, Прости господи, Иисус", - написал Сергей Шнуров на своей странице в инстаграме.



Так лидер "Ленинграда" отреагировал на оправдания Иосифа Пригожина после своих слов о бедствующих артистах, на которые незадолго до этого уже отреагировал в свойственной ему шутливой манере Шнур. Супруг Валерии уточнил, что призывал позаботиться об артистах, еще не добравшихся до вершин музыкального олимпа.

"Речь не шла обо мне или Валерии, речь не шла о тридцатке больших звезд, у которых есть подушка безопасности. Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец. <...> Ты прекрасно знаешь, что стриминговые платформы не дают тех денег, на которые можно жить. Они не дают нужного контакта, который ждут артисты и зрители. Сегодня страдают все", - заявил Пригожин в своем инстаграме.



Напомним, в субботу 24 мая Сергей Шнуров посмеялся над Иосифом Пригожиным, в шутку пообещав прислать ему сосиски из "Пятерочки".

"Жизнь бывает повернётся Не фасадом, а фанерой. Я **** [фигею], дядя Йося, Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, Исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, Ведь артист попал в беду! Так поможем люди божьи, Кто чем может на еду. Нет, мы не настолько близки, Но протянута рука. Посылаю вам сосиски Из "пятёрочки". Пока", - написал Шнур.

Как писал Ruposters, ранее Валерия рассказала о голодающих на фоне пандемии артистах.