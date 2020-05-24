Денежный лунный календарь на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Денежный календарь поможет вам узнать о том, как Луна в тот или иной день будет влиять на финансовую удачу в июне. Благодаря этому вы сможете более эффективно спланировать дела и рабочие проекты.

Июнь обещает быть достаточно динамичным и непредсказуемым в сфере финансов, но если вы сможете избавиться от стресса, тревоги и усталости, то удача вас не покинет. Лунный календарь поможет преуспеть в делах и распределить время правильно.

1, 2 июня: Луна в Весах будет расти, поэтому энергия стихии Воздуха окажется созидательной. В первые дни лета можно смело тратить деньги на новую одежду, развлечения, подарки и сюрпризы для близких людей.

3, 4 июня: активность Луны в Скорпионе негативно скажется на рабочих делах и может спровоцировать рост неудач в финансовой сфере. Лучше воздержаться от покупок в эти дни — даже самых малых и безобидных.

5, 6 июня: 5 число — день затмения и Полнолуние. Лучше избегать переутомления. 5 и 6 числа, в дни Луны в Стрельце, лучше временно отложить дальние поездки и командировки. В ходе поездок могут быть неприятные сюрпризы.

7, 8 июня: убывающая Луна в Козероге отлично скажется на заработках. Стоит полностью посвятить себя работе, а также временно отложить ненужные и незапланированные траты. Они могут негативно сказаться на кошельке и настроении.

9, 10 и 11 июня: Водолей поменяет настроение Луны. В эти три дня лучше заниматься творческими задачами. Можно тратить деньги на развлечения и смену обстановки. Также полезно будет приобретать электронику, гаджеты, кухонные электроприборы.

12, 13 июня: два очень благоприятных дня пройдут в Рыбах. Большинству людей улыбнется финансовая удача. При совершении покупок и заключении сделок лучше полагаться на интуицию.

14, 15 и 16 июня: три самых опасных дня для финансовой активности. Пока стареющая Луна в Овне, лучше не рисковать и не влезать в авантюры. Также не стоит проявлять агрессию в финансовых вопросах.

17, 18 июня: согласно лунному календарю, на Луне в Тельце полезно покупать новую мебель, домашнюю утварь, одежду и предметы первой необходимости. Не жалейте денег на то, что вам так нужно прямо сейчас.

19, 20 июня: последние два дня убывающей Луны пройдут в Близнецах. Это значит, что договориться с продавцами не получится. В такие дни вряд ли вы наткнетесь на скидки, так что дорогостоящие приобретения лучше отложить на потом.

21, 22, 23 июня: 21 число — Новолуние в Раке. В этот день можно совершать покупки в интернете. Это могут быть подарки близким, что-то для дома. 22 и 23 от трат лучше воздержаться.

24, 25 июня: эти дни идеально подходят для смены имиджа. На Луне во Льве можно потратить часть денег на себя, чтобы добиться наилучшего и самого презентабельного внешнего вида. Можно покупать духи, косметику, обновлять гардероб.

26, 27 июня: пока Луна растет в Деве, лучше не рисковать. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что если тратить деньги с умом, то можно получить удовольствие от шопинга. Главное — не брать кредиты и не давать в долг.

28, 29 июня: снова Луна в Весах и снова нас ждет финансовая удача. В эти дни можно тратить деньги так, как вы посчитаете нужным.

30 июня: последний день месяца под эгидой растущей Луны в Скорпионе отлично подойдет для планирования покупок, но не для их совершения. Также удачно пройдут деловые встречи.