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Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме COVID-19

Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме COVID-19Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы, соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, она находилась в нервозном состоянии. «Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни», — сказала Пушкина.

Также парламентарий предупредила, что у пациентов с COVID-19 может появиться конъюнктивит.

18 мая телеведущая рассказала об острой боли от уколов противотромбозного препарата в живот при лечении COVID-19. Она подчеркнула, что образование тромбозов считается еще одним осложнением при коронавирусе, который, в свою очередь, может оказывать влияние на дыхательные функции организма и обоняние.

О заражении Пушкиной коронавирусом стало известно 13 мая. В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что коронавирусом заразились пять депутатов. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»).

# Россия
По материалам: lenta.ru

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