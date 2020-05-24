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Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.

В пятницу Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, сообщила, что ее выписали из больницы. Она рассказала, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, а в следующую среду пройдет третий, "финальный" тест на коронавирус.


"Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни", — отметила парламентарий.

При этом она перечислила симптомы заболевания, которые наблюдаются у многих инфицированных.


"Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня ее вообще не было. Покашливание, нос заложен", — заключила Пушкина.

За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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