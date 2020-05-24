Дни силы в июне 2020 года

Вадим Карасев

Дни силы — самые благоприятные дни июня. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики расскажут вам о том, какие дни и почему можно считать самыми яркими и продуктивными в первом месяце лета.

Июнь — крайне важный месяц. В это время у людей просыпается вера в себя, хорошее настроение. Важно знать все о днях силы, чтобы правильно спланировать дела на эти дни и преуспеть в различных сферах жизни, не нарушая законов равновесия Вселенной.

1 июня — первый день лета

Этот день сам по себе очень позитивный и долгожданный. Первый день лета должен быть полон радости, улыбок и оптимизма. В этот раз растущая Луна окажется в Знаке Весов, что сделает день еще более ярким и запоминающимся. 1 июня можно не бояться мечтать, делиться впечатлениями с окружающими людьми, флиртовать и заводить знакомства.

День идеально подойдет для новых начинаний, начала новых отношений. В этот день стоит избегать безделья и лени. Луна и звезды наделят всех нас хорошим настроением, которым можно и даже нужно делиться друг с другом.

6 июня — зеркальная дата

06.06 — важный день месяца, поскольку миром править будет число 6 — покровитель хорошего настроения и творческой энергии. Это будет одна из самых лучших, ярких и продуктивных суббот за весь месяц. В этот день можно неординарно отдохнуть, придумав что-то необычное для себя, друзей или семьи.

Можно посвятить себя работе и творчеству. В этот день идеально пройдут презентации, совещания, деловые встречи. Это будет прекрасный день для общения и романтики, смены обстановки и обновления гардероба. Также это время прекрасно подойдет для духовных практик и медитаций на избавление от стресса и тревоги.

18 июня — переход Марса в Рыбы

Этот переход ознаменует собой начало спокойного периода. Марс — планета войн, эмоций и агрессии, но стихия Воды, представленная Рыбами, потушит этот пожар. День самого перехода — 18 июня, можно считать днем силы, так как в этот четверг произойдет мощнейший выброс созидательной энергии Марса, которая копилась долгое время, пока тот пребывал в Водолее.

В этот день полезно будет заниматься совместными делами с коллегами, второй половинкой, проводить, время с семьей, родными и близкими. Могут появиться новые знакомства, контакты: у вас будет возможность запомниться окружающим.

24, 25 июня — время появления новых стремлений

В эти два дня растущая Луна будет находиться в Знаке Льва. Стихия Огня и растущая Луна прекрасно сочетаются вместе, поэтому в эти два дня ожидается рост мотивации и энтузиазма у всех людей. Это создаст идеальные условия для всех, кто пытается найти для себя новые увлечения, новую работу и любовь. Есть высокие шансы влюбиться и шанс того, что кто-нибудь влюбится в вас.

В эти два дня можно смело начинать новые дела, но быть осторожнее с выводами о людях. Неприятные на первый взгляд личности могут стать для вас лучшими друзьями и отличными товарищами на долгие годы. Нет ничего однозначного в эти два ярких дня силы.