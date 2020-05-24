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Доктор Мясников похвастался поддержкой американских читателей

Доктор Мясников похвастался поддержкой американских читателейФото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач Александр Мясников, известный зрителям как доктор Мясников из телепередачи «О самом главном», в своем Telegram-канале рассказал, почему в свое время решил покинуть США. Также доктор поделился некоторыми комментариями американских читателей, хвалящих Мясникова за его честность, в свете недавних высказываний врача.

Мясников написал, что теперь он «столь знаменит», что его обсуждают даже в США. «Остался бы я там — никто бы там никогда не обратил бы внимания на рядового врача рядового госпиталя», — написал Мясников. Врач также вспомнил, почему решил уехать из Америки. Он сказал, что жизнь врача в США настолько размеренная, что «вы считайте, что вы уже умерли», добавив, что каждый день похож на предыдущий и так в течение многих лет.

«В 6 утра на работе, в 22 домой, по часу на дорогу. Ваша жизнь — вот этот коридор (там помещения врачей в больницах как правило без окон) и вереница однообразных ситуаций. То, что сегодня — будет и завтра, и через год, и через 20 лет, ни отпуска (они не могут оторваться больше, чем на несколько дней), ни семьи (она вас не видит), ни даже и денег (лично врачу ими пользоваться некогда!)», — написал доктор.

Мясников также попросил обратить внимание на комментарии американцев, которые «в корне отличаются от тех», кто обсуждает его здесь. Ранее американский вебсайт Breitbart опубликовал статью о словах врача о смерти от коронавируса. «Русская логика прямолинейна, она предполагает констатацию очевидного, а не увиливание от правды, чтобы люди чувствовали себя лучше. Наши врачи должны принять это к сведению», — говорилось в одном из опубликованных Мясниковом комментарии.

«Согласен. Он не сказал ничего плохого. На самом деле все правильно, в самую точку. Сказано очень по-русски. Они потеряли десятки миллионов во время Второй мировой войны. Сильные люди», — заявил другой читатель.

Еще один пользователь отметил, что «Александр Мясников просто пытается дать идиотам столь необходимое им представление о том, что их ждет в будущем». Также читатель отметил, что «в Америке ни у кого смелости не хватит сделать то же самое».

Ранее в выпуске YouTube-шоу «Спасибо, доктор!» от 19 мая Мясников отметил, что в случае заражения коронавирусом антитела можно выявить только через 10-12 дней, а их отсутствие не означает, что человек не заражен. Врач посоветовал просто жить, так как «мы все равно все переболеем», а «кому положено умереть — помрут». Высказывание вызвало негативную реакцию у части пользователей соцсетей.

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По материалам: lenta.ru

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