Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками

Лидия Мартынова

Участники «Движения сопротивления капитуляции» завершили свою акцию возле дома в Киеве, в котором живет президент Украины Владимир Зеленский, обклеив листовками забор и ворота.

Около тысячи человек пришли с площади Независимости к дому на улице Грушевского, где расположена квартира Зеленского, передает Hromadske.

Митингующие пояснили, что пришли к дому президента, чтобы напомнить ему о своих требованиях, среди которых увольнение главы офиса президента Андрея Ермака и прекращения «реванша пророссийских сил». Они повесили на заборе плакат с надписью «Год Зеленского — год реванша». У участников акции были флаги украинской националистической партии «Национальный корпус», флаги Украины и ряда нацорганизаций.

Участники акции обклеили забор и ворота дома листовками с этими требованиями. На этом акция завершилась.



