Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В воскресенье, 24 мая, с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет дожди на запад страны, в Винницкую и Одесскую области.
Температура воздуха на западе будет 14−16 градусов, на севере — 13−15, на востоке и юге — 15−17 градусов.
В Киеве 24 мая, преимущественно, без осадков. Температура воздуха ночью 3 + 6 градусов, днем +13-+14 градусов.
В понедельник, 25 мая, дожди накроют всю Украину, кроме восточных областей. Станет немного теплее: на западе до +16 — +18 градусов. Только на севере столбики термометров покажут более низкую температуру — 14−16.
По прогнозам синоптиков, вся последняя неделя мая будет прохладной и дождливой.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», какой погоды можно ждать летом. Июнь обещает быть дождливым, с грозами и градом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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