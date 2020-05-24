Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Влада Некрасова

В воскресенье, 24 мая, с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет дожди на запад страны, в Винницкую и Одесскую области.

Температура воздуха на западе будет 14−16 градусов, на севере — 13−15, на востоке и юге — 15−17 градусов.

В Киеве 24 мая, преимущественно, без осадков. Температура воздуха ночью 3 + 6 градусов, днем ​​+13-+14 градусов.

В понедельник, 25 мая, дожди накроют всю Украину, кроме восточных областей. Станет немного теплее: на западе до +16 — +18 градусов. Только на севере столбики термометров покажут более низкую температуру — 14−16.

По прогнозам синоптиков, вся последняя неделя мая будет прохладной и дождливой.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», какой погоды можно ждать летом. Июнь обещает быть дождливым, с грозами и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

