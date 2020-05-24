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Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok

Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес приняла вызов ведущего Джимми Фэллона и повторила популярные танцевальные движения из TikTok. Видео опубликовано на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Фэллон вызвал Лопес на своеобразный «танцевальный баттл». По его условиям, после всего одного просмотра танца из TikTok участники должны были максимально точно воспроизвести увиденные движения.

Для певицы повторение танцевальных движений оказалось легкой задачей, в то время как американский телеведущий затруднился в точности воспроизвести их.

Ранее поклонники заметили незнакомца за спиной Дженнифер Лопес на одном из ее снимков, опубликованном в Instagram. Многие из них перепугались «мистической» детали на кадре звезды.

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По материалам: lenta.ru

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