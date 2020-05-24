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Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня

Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня
Администрация США приняла решение перенести очную встречу лидеров стран "Большой семерки" с 10 июня на конец того же месяца, передает РИА Новости со ссылкой на советника Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику, если уже не на нем (заболеваемости коронавирусом) в Вашингтоне", – заявил чиновник в беседе с телеканалом CBS.

По его словам, в личной встрече вместо видеоконференции заинтересованы все лидеры неформального объединения.

"Мы убедимся, что все сдали тесты (на коронавирус, – ред.), убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда в Вашингтон… Мы рассматриваем конец июня из-за логистики мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования мероприятия", – добавил О'Брайен.

Ранее радио Sputnik сообщило, что действующий американский лидер намеревался собрать лидеров G7 на очную встречу в Кэмп-Дэвиде "как можно скорее", несмотря на пандемию коронавируса.


было объявлено, что саммит пройдет в официальной резиденции Кэмп-Дэвид.

Причиной перемены решения стала критика со стороны демократов, представивших в конгрессе законопроект о предотвращении финансирования проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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