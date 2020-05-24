Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня

Анастасия Иванова

Администрация США приняла решение перенести очную встречу лидеров стран "Большой семерки" с 10 июня на конец того же месяца, передает РИА Новости со ссылкой на советника Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику, если уже не на нем (заболеваемости коронавирусом) в Вашингтоне", – заявил чиновник в беседе с телеканалом CBS.

По его словам, в личной встрече вместо видеоконференции заинтересованы все лидеры неформального объединения.

"Мы убедимся, что все сдали тесты (на коронавирус, – ред.), убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда в Вашингтон… Мы рассматриваем конец июня из-за логистики мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования мероприятия", – добавил О'Брайен.

Ранее радио Sputnik сообщило, что действующий американский лидер намеревался собрать лидеров G7 на очную встречу в Кэмп-Дэвиде "как можно скорее", несмотря на пандемию коронавируса.

было объявлено, что саммит пройдет в официальной резиденции Кэмп-Дэвид.

Причиной перемены решения стала критика со стороны демократов, представивших в конгрессе законопроект о предотвращении финансирования проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.