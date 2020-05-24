Глава Крыма пригрозил россиянам платной обсервацией за бесцельные поездки на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что россияне, которые посещают Крым без конкретной цели, должны будут самоизолироваться за свой счет. В ином случае они "от нечего делать создают проблему".
Как сообщает ТАСС, Аксенов назвал любой приезд в Крым дополнительной нагрузкой на власть и систему здравоохранения.
Указ о помещении в обсерватор за свой счет будет предоставлен уже к концу сегодняшнего дня. Всего на полуострове коронавирус был подтвержден у 326 человек, из них 152 уже выздоровели.
Ruposters писал, что за прошедшие сутки в России было обнаружено 8599 случаев заболевания инфекцией COVID-19. Как и прежде, почти каждый второй носитель не испытывает клинических проявлений болезни.