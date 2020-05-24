Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Глава Крыма пригрозил россиянам платной обсервацией за бесцельные поездки на полуостров

Глава Крыма пригрозил россиянам платной обсервацией за бесцельные поездки на полуостров

Глава Крыма пригрозил россиянам платной обсервацией за бесцельные поездки на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что россияне, которые посещают Крым без конкретной цели, должны будут самоизолироваться за свой счет. В ином случае они "от нечего делать создают проблему".

Как сообщает ТАСС, Аксенов назвал любой приезд в Крым дополнительной нагрузкой на власть и систему здравоохранения.

"Мы всех ждем в курортный сезон, но от нечего делать не надо создавать нам проблему... Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт. В случае если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования направлять в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму".

Указ о помещении в обсерватор за свой счет будет предоставлен уже к концу сегодняшнего дня. Всего на полуострове коронавирус был подтвержден у 326 человек, из них 152 уже выздоровели.

Ruposters писал, что за прошедшие сутки в России было обнаружено 8599 случаев заболевания инфекцией COVID-19. Как и прежде, почти каждый второй носитель не испытывает клинических проявлений болезни.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Косово продолжаются поджоги сербских домов
В Косово продолжаются поджоги сербских домов
Шнуров посвятил еще один стих «борцу за нищих» Пригожину
Шнуров посвятил еще один стих «борцу за нищих» Пригожину
Глава Крыма пригрозил россиянам платной обсервацией за бесцельные поездки на полуостров
Глава Крыма пригрозил россиянам платной обсервацией за бесцельные
Правительство выделило 100 миллиардов пострадавшим от коронавируса регионам
Правительство выделило 100 миллиардов пострадавшим от коронавируса
Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда – через помощника
Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда – через помощника
Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса
Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса
Эксперт Мясоедов рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон
Эксперт Мясоедов рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек
В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге Путина
В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге Путина
США пытаются ослабить Россию дезинформацией — Володин
США пытаются ослабить Россию дезинформацией — Володин
Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении артистов
Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Алексей Мозговой: время «Первого»
Алексей Мозговой: время «Первого»
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян

Еще по теме

Всех вернувшихся из Таиланда крымчан поместят в обсерватор
Аксенов: Порошенко не стоит "мечтать" о возвращении Крыма
Аксёнов объяснил, почему курортный сезон в Крыму не состоится
Глава Крыма поделился планами создания «силиконовой долины» и секретом обхода санкций