Глава Крыма пригрозил россиянам платной обсервацией за бесцельные поездки на полуостров

Вадим Карасев

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что россияне, которые посещают Крым без конкретной цели, должны будут самоизолироваться за свой счет. В ином случае они "от нечего делать создают проблему".

Как сообщает ТАСС, Аксенов назвал любой приезд в Крым дополнительной нагрузкой на власть и систему здравоохранения.

"Мы всех ждем в курортный сезон, но от нечего делать не надо создавать нам проблему... Граждане из других субъектов России, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счёт. В случае если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования направлять в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму".

Указ о помещении в обсерватор за свой счет будет предоставлен уже к концу сегодняшнего дня. Всего на полуострове коронавирус был подтвержден у 326 человек, из них 152 уже выздоровели.

Ruposters писал, что за прошедшие сутки в России было обнаружено 8599 случаев заболевания инфекцией COVID-19. Как и прежде, почти каждый второй носитель не испытывает клинических проявлений болезни.