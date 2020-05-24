Глава МИД Китая назвал сотрудничество Пекина и Москвы «крепостью» от нападок некоторых стран

Влада Некрасова

Москва и Пекин поддерживают и защищают друг друга перед лицом необоснованных нападок отдельных стран в условиях пандемии COVID-19, двустороннее сотрудничество является «прочной крепостью» от «политического вируса», заявил в воскресенье в ходе пресс-конференции глава МИД, член Госсовета КНР Ван И. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «перед лицом необоснованного нападения и дискредитации отдельных стран» в условиях пандемии Россия и Китай поддерживают друг друга, выступают за справедливость, «становятся неприступной крепостью для политического вируса, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества» между двумя государствами.

Он выразил уверенность, что пока Москва и Пекин «стоят плечом к плечу, тесно сотрудничают спина к спине, стабильность мира во всём мире, международная беспристрастность и справедливость находятся под надёжной защитой».

Ранее Ван И заявил, что сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом позволить создать импульс для укрепления двусторонних отношений. По его словам, это позволит «обернуть кризис в возможности».