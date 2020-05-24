Глава Роспотребнадзора рассказала о несбывшихся плохих прогнозах

Вадим Карасев

Россия избежала «страшных» сценариев, а прогнозы, которые это предсказывали, не оправдались. Взрывного роста заболеваемости коронавирусом не произошло, система здравоохранения и медицинские организации выстояли. Об этом заявила сегодня в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что сейчас ситуация постепенно стабилизируется, а кривая заражений идет на снижение. Вместе с тем чиновница предостерегла от поспешных шагов: главное – не впасть в эйфорию.

По ее словам в нашей стране от вируса пострадало не так много людей, если сравнивать с остальным миром в удельном весе. Существенно и то, что не было зафиксировано случаев смерти от коронавируса на дому, как это наблюдалось в других странах.

Анна Попова отметила, что уже в 44 регионах России сложились предпосылки для перехода к первому этапу ослабления ограничений. Начать процесс можно будет уже на днях, пишет Информационное агентство "ТАСС".

Ранее сообщалось, что проведение единого государственного экзамена для поступающих в ВУЗы в этом году назначено на 29 июня.

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