Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Глава Роспотребнадзора рассказала о несбывшихся плохих прогнозах

Глава Роспотребнадзора рассказала о несбывшихся плохих прогнозах

Глава Роспотребнадзора рассказала о несбывшихся плохих прогнозах

Россия избежала «страшных» сценариев, а прогнозы, которые это предсказывали, не оправдались. Взрывного роста заболеваемости коронавирусом не произошло, система здравоохранения и медицинские организации выстояли. Об этом заявила сегодня в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что сейчас ситуация постепенно стабилизируется, а кривая заражений идет на снижение. Вместе с тем чиновница предостерегла от поспешных шагов: главное – не впасть в эйфорию.

По ее словам в нашей стране от вируса пострадало не так много людей, если сравнивать с остальным миром в удельном весе. Существенно и то, что не было зафиксировано случаев смерти от коронавируса на дому, как это наблюдалось в других странах.

Анна Попова отметила, что уже в 44 регионах России сложились предпосылки для перехода к первому этапу ослабления ограничений. Начать процесс можно будет уже на днях, пишет Информационное агентство "ТАСС".

Ранее сообщалось, что проведение единого государственного экзамена для поступающих в ВУЗы в этом году назначено на 29 июня.

Читайте также: В России два региона преодолели пик эпидемии коронавируса
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек
После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов
Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов
Иранский танкер с топливом достиг берегов Венесуэлы — СМИ
Иранский танкер с топливом достиг берегов Венесуэлы — СМИ
Зашаталось. В Киеве на Майдане проходит митинг против политики Зеленского
Зашаталось. В Киеве на Майдане проходит митинг против политики
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
"Делегат артистов цирка!": Шнур снова высмеял Пригожина после его слов о бедствующих артистах
"Делегат артистов цирка!": Шнур снова высмеял Пригожина после его
Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на выборах
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Еще по теме

Попова призвала россиян поспешить с вакцинацией от гриппа
Роспотребнадзор констатировал эпидемию гриппа в 20 регионах
В РФ растет заболеваемость свиным гриппом
Попова: Россия избежит пика коронавируса, если не "сорвется" на майские праздники