Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничительные мероприятия

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

По его словам, это произойдёт, когда у 60-70 процентов населения обнаружат иммунитет к коронавирусу

По данным тестирования на антитела к коронавирусу, которое проводилось в Москве с 15 мая, лишь 12,5 процента людей имеют иммунитет к COVID-19. Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране. Об этой и о других целях популяционного исследования на иммунитет к коронавирусу учёный рассказал «Парламентской газете».

- Николай Иванович, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в июне будет проводиться популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу. Что оно собой представляет?

- Лабораторные тесты имеют огромную значимость для диагностики любого заболевания, в том числе COVID-19. Они также широко используются для оценки широты циркуляции возбудителя среди населения с тем, чтобы оценить степень восприимчивости коллектива, оценить популяционный иммунитет. Оценивая его, мы можем сказать, насколько определённая группа населения, возрастная или профессиональная группа и в целом население страны восприимчиво к этой инфекции. Важно, чтобы эти тест-системы оценивали не только уровень антител, но и разделяли их на IgG и IgM антитела, потому что IgM антитела — диагностические, они говорят о том, что в организме идёт активный инфекционный процесс. А IgG - постинфекционные антитела, которые свидетельствуют, что человек встречался с возбудителем и у него сформировался иммунитет. Важна при этом и оценка уровня антител, обладающих вирулицидной активностью.

- Что даёт информация о популяционном иммунитете? Какие решения будут приниматься по результатам исследований?

- Сегодня мы видим, что в Москве уже начались исследования. Мэр города сообщил, что тест сделали около 50 тысяч горожан. Но основе исследований, которые проведены, уже приводятся данные, что только 12,5 процента населения имеют антитела. Это говорит о том, что защищена маленькая доля населения. В Европе приводятся данные, что антитела имеют 15 процентов населения. При таком показателе сохраняется возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания, то есть сохраняется цепочка эпидемического процесса. Поэтому чрезвычайно важно на фоне этих исследований, имея такой низкий процент, сохранять изоляционно-ограничительные мероприятия, которые рекомендованы. Если коллективный иммунитет будет около 60-70 процентов, то это будет позитивный показатель, тогда можно говорить о том, что коллектив защищён. Кроме того, эти исследования нужны для оценки эффективности вакцины, так как для её разработки необходимо оценить, какова иммуногенность антигенного материала, который входит в вакцину.





Чрезвычайно важно на фоне этих исследований, имея такой низкий процент, сохранять изоляционно-ограничительные мероприятия, которые рекомендованы

Также с помощью тестов оценивается иммунитет у отдельных групп риска, медицинских работников, у людей с хроническими заболеваниями, пожилых лиц. Потому что по мере того, как идёт работа над вакциной, уже определяются группы людей, которых надо вакцинировать, а в первую очередь это группы риска. И здесь нужно вот это тестирование, чтобы оценить их восприимчивость к коронавирусу. И, конечно, очень важны иммунологические исследования для выбора доноров плазмы. Мы сейчас получаем всё больше данных, что антитела, которые содержатся в плазме крови, эффективны в лечении больных коронавирусом. А отбирать доноров нужно как раз с помощью тестирования на антитела, с определением их вирулицидной активности.

- Вы сказали, что сейчас очень небольшой процент населения имеет иммунитет к коронавирусу. Как этот показатель можно повысить до 60-70 процентов, о которых вы говорили?

- 60-70 процентов — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе. Тогда можно с большей уверенностью снимать ограничительные мероприятия. Но ожидать, что это будет в результате естественного «проэпидемичивания», конечно, в корне неправильно. Слишком много будет жертв среди населения. И это мы видим в тех странах, где избрана пассивная тактика в контроле за инфекцией. Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку. И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к инфекции лиц.

- То есть надежда тут только на вакцину?

- В последнюю неделю наблюдается стабилизация эпидемического процесса, наметилась тенденция к снижению числа новых заражений. Но она может быть неустойчивой, поэтому необходимо уделять пристальное внимание и проводить постепенное снятие ограничений, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Будем надеяться, что в ближайшее время появится вакцина, тогда мы будем защищены, потому что при инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, это вакцинация с широким охватом населения. Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц.





В общественном месте нужна медицинская маска, также очень важна личная гигиена

Я хочу сказать, друзья, будьте здоровы. На этом этапе нужно в полной мере соблюдать меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и самоизоляция. В общественном месте нужна медицинская маска, также очень важна личная гигиена. Эти требования продолжают сохраняться.