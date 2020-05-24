Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

Вадим Карасев

Известный астропсихолог Василиса Володина расскажет о том, как правильно завершить весну. Ее прогнозы всегда оптимистичны и наполнены полезными советами, так что каждый сможет найти для себя лучший путь к исполнению задуманного.

Проводить весну необходимо правильно, чтобы новый летний период начался без проволочек, без проблем и заминок. Нежно подготовиться к встрече тепла и любви. Сделать это можно только в хорошем настроении и правильном расположении духа. Именно поэтому постарайтесь воспользоваться тремя полезными практиками для улучшения самочувствия и привлечения позитива за семь дней.

Овен

У Овнов начинается период большой удачи, но про ответственность лучше не забывать. Тратить время и силы звезды советуют только на то, что действительно важно и имеет смысл. Лучше заранее составить план действий и придерживаться его эти дни. Также лучше не рассказывать никому о задуманном, чтобы не наживать проблем.

Финансовая сфера жизни станет самой важной. Делам и покупкам можно посвятить все дни, включая выходные. Всем, кто думает, что им не везет с деньгами, стоит воспользоваться тремя способами избавления от финансовых проблем. В любви Овнам подойдет мягкость и гибкость, так как агрессия не приведет к нужным результатам.

Телец

Весна подходит к концу. Сейчас время Тельцов, но не всё хорошее будет происходить само по себе. Например, если в сознании большое место занимают негативные мысли и программы, то избавиться от них можно будет при помощи специальной медитации. В любви и взаимоотношениях еще большую удачу Тельцам принесет умение слушать.

В финансовой и рабочей сферах звезды и планеты советуют представителям данного Знака не выходить за пределы собственной зоны комфорта, потому что в противном случае могут начаться проблемы. Лучше спокойно выполнять дела, которые требуют завершения, и качественно отдыхать — с близкими и друзьями под боком, без мыслей о работе.

Близнецы

Наступает почти идеальное время для смены обстановки, новых знакомств и общения. Разумеется, в круговороте людей будет немало токсичных личностей. Астролог советует поставить энергетическую защиту: в этом Близнецам помогут десять приемов ее усиления биополя. Это спасет их от отрицательного влияния.

В любви стоит быть более активными, но осторожно выбирать новых спутников, не торопиться. Всем, у кого уже есть отношения, брак и семья, стоит быть предельно осторожными. Не нужно критиковать близких людей. Лучше поощрять их начинания и быть отзывчивыми всегда и во всем. На выходных можно заняться шопингом. Это поднимет настроение.

Рак

Начинается одна из самых спокойных и размеренных недель за всю весну. Для Раков этот период будет достаточно предсказуемым, так как звезды и планеты пребывают в относительной гармонии, но останутся почти неактивными. Можно смело посвящать это время отдыху и релаксации, спокойным и размеренным делам, общению с близкими.

В деловой сфере важно помнить о том, что любые новые начинания лучше отложить на потом. Смена обстановки может негативно сказаться на удаче. Также звезды советуют не рисковать и не влезать в авантюры: Ракам это может принести много неприятностей и неудач. Следует больше думать о настоящем и будущем, а также меньше общаться с агрессивными людьми.

Лев

Эта неделя будет для Львов временем побед и приятных новостей. Возможны случайные события, которые принесут этим людям счастье, финансовый успех, везение в любви. Несмотря на то, что звезды и планеты в хорошем расположении духа, надеяться на них не стоит: желательно брать инициативу на себя и делать все возможное для успеха.

Вторник и среда могут стать самыми неудачными и темными днями, так как в это время звезды и планеты временно ударятся в негатив. Избавить от неприятностей Львов сможет методика холотропного дыхания. На этой неделе полезно будет заниматься спортом и больше двигаться. В начале недели желательно навести порядок в доме и на рабочем месте.

Дева

Девам желательно начать неделю с позитивной ноты, потому что будет действовать принцип — «как начнешь, так и закончишь». Тот же принцип стоит применять и в мелких новых делах. Если начинать что-то с мыслью о том, что ничего не получится, то лучше вовсе не браться за это: с таким мышлением можно серьезно прогореть в финансовом плане и в любви.

Стоит побольше общаться со Знаками Зодиака, которые сильны духом. Позитивные люди будут заряжать Дев энергией, вдохновлять на что-то, а также помогать. Главное — действовать так же: помогать почаще тем, кто нуждается, и ничего не требовать взамен.

Весы

25 и 26 мая на Весов может напасть лень и прокрастинация. Справляться с задачами дома и на работе будет в разы труднее. В среду и четверг звезды станут более созидательными, поэтому Весам удастся наладить рабочий процесс и значительно преуспеть во многих направлениях. Заговоры от лени и апатии помогут повысить продуктивность.

В любовной сфере наступает период, когда интуиция абсолютно бесполезна и не поможет правильно оценивать ситуацию. Не нужно сторониться новых знакомств: желательно просто не торопить события.

Скорпион

Финансовая сфера для Скорпионов выйдет на первый план в этот непростой день. Им придется больше времени посвящать делам, работе, бизнесу. Вполне вероятно, что большие успехи смогут привести к повышению, к привлечению новых клиентов и прочим удачным событиям. Больше всего повезет тем, кто занят в сфере услуг. Труднее всего будет разбогатеть и повысить прибыль тем, кто полон вредных финансовых привычек.

Что касается любви и взаимоотношений с людьми, то эта сфера может приятно удивить. Звезды хотят, чтобы Скорпионы отдыхали в компании и больше общались со второй половинкой или друзьями.

Стрелец

Порой нас всех окружают негативные и токсичные личности. Стрельцам стоит избавиться от обиды и перестать злиться на таких людей. Пришло время оставить прошлое в прошлом, а свой взгляд устремить в будущее. Особенно важным такое мышление будет 27 и 28 мая.

Выявить самые яркие и позитивные дни не получится: звезды и планеты будут одинаково благоприятными большую часть времени, поэтому важно распределить все свои дела между ними поровну. На выходных звезды советуют не бездельничать, а заниматься домашними делами, уборкой, наведением порядка и избавлением от хлама.

Козерог

Козерогам необходимо научиться распознавать знаки судьбы, потому что Вселенная не оставит их без внимания. Созидательная энергия звезд и планет поможет преуспеть во всех сферах жизни, но порой придется принимать решения на основе интуиции. Наиболее мощным шестое чувство будет с 25 по 30 число.

Это очень благоприятная неделя, которая поможет Козерогам стать более успешными в любых сферах. В любовных делах им тоже улыбнется фортуна. Высока вероятность встретить на своем пути интересного человека, который может стать второй половинкой или лучшим другом в будущем. Всем, кто уже в отношениях, звезды помогут наладить позитивное общение.

Водолей

Водолеям желательно поменьше общаться с лживыми Знаками Зодиака. Точнее, само общение ничего плохого не принесет, а вот доверие таким людям может существенно снизить шансы на успех в делах и в любви. Лучше рассчитывать только на свое мнение и на свои силы.

Завершить весенний период Водолеям поможет трудолюбие и честность. Не стоит оставлять важные дела на лето. Звезды советуют быть более ответственными, а также открытыми для лучших друзей и близких. Полное уединение на этой неделе может принести Водолеям немало проблем.

Рыбы

У Рыб начинается период, когда всеми силами стоит избегать негативных мыслей. Это одна из причин того, почему притягиваются несчастья вместо удачи. В период с 25 по 31 мая желательно перестать думать о плохом и начать мыслить созидательно. В конце недели можно заняться покупками, сменой имиджа, развлечениями.

25 и 26 мая — два дня, идеально подходящие для усердного труда. Не стоит терять даром свое собственное время. Необходимо настроиться на то, что всё сделанное сейчас принесет больше пользы в будущем. Главное — не принимать скоропалительных решений и не очернять свою репутацию обманом и хитростью в отношении окружающих.