Хочу это развидеть: Блейк Лайвли, Брэд Питт, Меган Фокс и другие актеры, которые ненавидели свои роли

Вадим Карасев

Удачные роли — это главное для актера. Ведь они принесут не только деньги, но и мировую популярность. Но далеко не все звезды экрана остались в восторге даже от своих самых знаменитых ролей. В нашей подборке собрали цитаты актрис и актеров, которые не скрывали неприязни к своим работам.

Блейк Лайвли в роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница"

Хотя роль it-girl из Нью-Йорка и принесла Блейк всемирную славу, актриса не была в восторге от своего персонажа.





Блейк Лайвли

Я бы не стала гордиться тем, что дала кому-то кокаин, который привел к передозировке, или тем, что переспала с чужим парнем. Людям это нравилось, но для меня это всегда было немного личным компромиссом, ведь ты хочешь подавать лучший пример,

— сказала Лайвли Allure в 2015 году.





Кадр из сериала "Сплетница"

Кейт Уинслет в роли Розы в фильме "Титаник"

Кейт Уинслет всегда подчеркивала, что этот фильм и ее партнерство с Леонардо ДиКаприо навсегда останутся особым моментом в ее жизни. К коллегам у актрисы нет никаких претензий, а вот к себе в этой роли Уинслет до сих пор относится весьма критически.





Кейт Уинслет

На каждой сцене мне хочется воскликнуть: "Серьезно?! Серьезно?! Ты вот так это сыграла?". Даже мой американский акцент — я слышать его не могу. Это ужасно. Надеюсь, сегодня я справляюсь лучше. Звучит довольно высокопарно, но актеры, как правило, очень самокритичны. Мне трудно смотреть какие-либо из моих фильмов, но, когда я смотрю "Титаник", то я думаю: "О боже, я хочу сыграть это снова",

— сказала Кейт в интервью The Telegraph.





Кадр из фильма "Титаник"

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе"

Едва ли поклонники ассоциируют Сару Джессику Паркер с каким-то другим персонажем с ее фильмографии так сильно, как с Кэрри Брэдшоу. Эта роль стала звездной для актрисы, но вживаться в образ было не так легко. По мнению самой Сары, у них с Кэрри мало общего.





Сара Джессика Паркер

Одержимость Кэрри романтикой и необходимость всегда быть любящей и любимой была довольно детской и наивной, в некотором смысле. Может создаться впечатление, что из-за того, что мы живем в одном городе и ходим по одним улицам, для меня вся работа была сродни игре в песочнице, но на самом деле требовались невероятные усилия, чтобы быть ей, чтобы понимать ее, чтобы не судить ее,

— признавалась Паркер.





Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда

Роль Джеймса Бонда в кино, кажется, сродни Гамлету в театре — то, о чем мечтают все актеры. Но в итоге не все остаются в восторге от полученной роли. Известно, что Шон Коннери, которого многие считают лучшим Бондом в истории, критически отзывался об этой роли.





Дэниел Крейг

Поскорее расстаться с образом спешил и Дэниел Крейг — один из самых коммерчески успешных Бондов в истории ("007: Координаты "Скайфолл" возглавляет рейтинг, собрав в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов). Однако все знают, что на пятый фильм, "Не время умирать", Крейга пришлось долго уговаривать.





Кадр из фильма "007: Спектр"

Я бы лучше разбил этот стакан и порезал себе запястья. Совсем не хочу продолжать. Это нормально. Я уже переступил через это. Все, что я хочу делать, это двигаться дальше,

— изливал душу актер в интервью Time Out.





Роберт Паттинсон в роли Эдварда Каллена в фильме "Сумерки"

Ненависть актера к своей звездной роли вампира уже стала едва ли не мемом — ей даже посвящены блоги в сети, где собирают все саркастичные высказывания актера насчет персонажа, придуманного Стефани Майер.





Роберт Паттинсон

Он самый нелепый человек, которого все так удивляет. Думаю, многие бы актеры так и сыграли, но я просто не мог этого сделать. Чем больше я читал сценарий, тем больше я ненавидел этого парня, поэтому я так и играл его: как маниакально-депрессивного чувака, который ненавидит себя. Плюс ко всему он 108-летний девственник, так что у него, очевидно, есть некоторые проблемы,

— говорил Роберт в интервью журналу Empire.





Кадр из фильма "Сумерки"

Майли Сайрус в роли Ханны Монтаны

Роль Ханны Монтаны стала стартовой площадкой для мировой славы Майли Сайрус, но своей детской роли в Disney она не очень-то благодарна. Майли признавалась, что шоу дало ей нереальные представления о стандартах красоты и трансформировало ее восприятие того, что это значит — быть девушкой.





Майли Сайрус

С тех пор, как мне исполнилось 11 лет, все говорили: "Ты поп-звезда!". А это значило, что ты должна быть блондинкой, у тебя должны быть длинные волосы, ты должна носить какие-то блестящие обтягивающие вещи. Между тем я, хрупкая маленькая девочка, играла 16-летнию девицу в парике и тонне макияжа. Мне так долго говорили, какой должна быть девушка из этого шоу. Меня заставили выглядеть как кто-то, кем я не была, что, вероятно, вызывало телесную дисморфию. Потому что когда в один день шоу закончилось, я спрашивала себя: "Кто я на самом деле, черт возьми?"

— вспоминала Майли в 2015 году.





Кадр из сериала "Ханна Монтана"

Шейлин Вудли в роли Эми в сериале "Втайне от родителей"

В сериале, который продлился пять сезонов, Вудли сыграла роль примерной школьницы Эми, которая забеременела от школьного ловеласа Рикки.





Шейлин Вудли

Ближе к концу то, что мы проповедовали в этом сериале, уже не было близко мне с моральной точки зрения. Так что было немного трудно приходить на работу каждый день, зная, что мы собираемся транслировать все эти темы тысячам, миллионам молодых людей по всей стране, хотя на самом деле это было совсем не то, о чем мне хотелось бы рассказывать им,

— вспоминала Шейлин.





Кадр из сериала "Втайне от родителей"

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка"

В одном из интервью актер довольно критично отозвался о своей работе этом фильме 2009 года из серии о юном волшебнике.





Дэниел Рэдклифф

Я ужасен там. Я просто ненавижу свою роль в этом фильме. Моя игра слишком однообразная, я замечаю, что я стал слишком самодовольным, и то, что я пытался сделать, просто не получилось. Своим лучшим фильмом я считаю пятый, "Гарри Поттер и Орден Феникса", потому что там я вижу собственный прогресс как актера,

— рассказал Рэдклифф в интервью Playboy.





Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"

Руни Мара в роли Тигровой Лилии в фильме "Пэн: Путешествие в Нетландию"

Этот фильм 2015 года получил в основном негативные отзывы критиков и провалился в прокате, и защищать свою работу в нем Руни Мара совершенно не стремилась: актриса и сама низко оценила картину из-за отсутствия diversity.





Руни Мара

Я действительно просто ненавижу тот факт, что я оказалась на стороне "вайтвошинга" (явление, при котором, как правило, изначально героев, являющихся представителями этнического меньшинства, играют белые актеры. — Прим. ред). Правда ненавижу. Я никогда не хочу быть на этой стороне снова. Я могу понять, почему люди были расстроены и разочарованы,

— отметила Мара.





Кадр из фильма "Пэн: Путешествие в Нетландию"

По сюжету Тигровая Лилия была дочерью вождя индейцев, поэтому многих возмутил выбор светлокожей актрисы на эту роль.

Эванджелин Лилли в роли Кейт в сериале "Остаться в живых"

Своими обидами как-то поделилась и Эванджелин Лилли, когда ее спросили о развитии ее персонажа в культовом сериале "Остаться в живых".





Эванджелин Лилли

Мне она всегда казалась невыносимой. Разве что только в самом начале нет — в самом начале она была крутой. Но по мере развития шоу я чувствовал, что она становится все более и более предсказуемой и противной. Я чувствовала, что моя героиня перешла от автономности, — ведь она имела свою собственную историю, свою собственную линию и свои собственные планы — к преследованию двух мужчин по всему острову, и это раздражало меня до чертиков,

— призналась Лилли в подкасте The Lost Boys.





Кадр из сериала "Остаться в живых"

Джейми Дорнан в роли Кристиана Грея в фильме "50 оттенков серого"

Судьбу Роберта Паттинсона повторил и Джейми Дорнан — миллионы фанаток сходили с ума по экранизации романа Э. Л. Джеймс, но сам актер образом тяготился.





Джейми Дорнан

Он не из тех парней, с которыми я бы поладил. Играть Кристиана Грея в определенных сценах было особенно неприятно. Были эпизоды, когда Дакота (Джонсон) не была особо одета, а мне приходилось делать с ней вещи, которые я никогда бы не сделал с женщиной. Не знаю, существует ли персонаж менее похожий на меня,

— признавался Дорнан.





Кадр из фильма "50 оттенков серого"

Марлон Брандо в роли Стэнли Ковальски в фильме "Трамвай "Желание"

Многие критикуют актера за его роль в фильме "Танго в Париже" (известно, что одна из сцен с сексуальными действиями не была согласована с его партнершей и, по сути, на площадке произошло изнасилование), но сам Брандо был меньше всего доволен своими съемками в фильме 1951 года по роману Теннесси Уильямса.





Марлон Брандо

Брандо написал о своей ненависти к Стэнли в своей автобиографии "Песни, которым меня научила мать". Там он подробно рассказал, как сильно невзлюбил эту роль из-за того, что люди начали сравнивать его настоящую личность с его жестоким персонажем.





Кадр из фильма "Трамвай "Желание"

Тем не менее общего у них, несмотря на блестящее перевоплощение, было мало. Брандо утверждал, что он основывал свою игру на наблюдениях за разными знакомыми парнями, которые были "мускулистыми, невнятными, агрессивными животными, которые идут по жизни, не неся ответственности ни за что, кроме своих желаний и инстинктов, и никогда не сомневаясь в них".





Брэд Питт в роли Рори Дивейни/Фрэнсис "Фрэнки" Макгуайр в фильме "Собственность дьявола"

Сюжет фильма построен вокруг члена Временной Ирландской республиканской армии (эту роль и играл Питт), который приехал в Нью-Йорк для покупки и транспортировки в Ирландию зенитно-ракетных комплексов, и полицейского, у которого тот поселился (под прикрытием) на время операции.





Брэд Питт

Это был самый безответственный съемочный процесс, на котором я когда-либо присутствовал,

— признался в 1997 году в интервью Newsweek Питт.

Актер даже хотел покинуть проект, но не смог этого сделать из-за жестких условий контракта.





Кадр из фильма "Собственность дьявола"

Ченнинг Татум в роли Дьюка в фильме "Бросок кобры"

Актер тоже бы с удовольствием вычеркнул эту картину из своей фильмографии. Говоря о картине, Татум не скрывал чувств.





Ченнинг Татум

Слушайте, я буду честен. Я ненавижу этот фильм. Я ненавижу этот фильм! Меня заставили сняться в нем! Сценарий вообще не был хорош,

— говорил актер о фильме студии Paramount Pictures, который собрал в мировом прокате более 300 миллионов долларов.





Кадр из фильма "Бросок кобры"

Меган Фокс в роли Микаэлы Бейнс в фильме "Трансформеры"

Если большинству актеров их критические ремарки ничего не стоили, так как высказывались они уже после выхода фильма на экран, то вот Меган Фокс пришлось нести ответственность за свои слова.





Меган Фокс

Люди прекрасно понимают, что актерская игра в этом фильме вообще не главное. Когда говорят "Начали!", значит, мне надо или бежать, или кричать, или и то, и другое сразу,

— говорила Меган.





Кадр из фильма "Трансформеры"

Режиссера фильма Майкла Бэя она называла "женоненавистником и сущим кошмаром" и даже сравнила его с Гитлером, намекая на дикторские замашки на съемочной площадке.

В итоге Фокс была уволена, а ее место в третьем фильме заняла Рози Хантингтон-Уайтли.

Пол Ньюман в роли Бэзила в фильме "Серебряная чаша"

Основанный на бестселлере Томаса Б. Костейна, фильм "Серебряная чаша" — это история молодого греческого ремесленника, проданного в рабство, а затем получающего заказ создать сосуд, который Иисус использовал во время Тайной вечери. Кроме того, это была первая крупная кинороль Пола Ньюмана — и она же стала моментом его позора.





Пол Ньюман

С самого начала все пошло не так: у режиссера не было опыта работы с религиозным эпосом, он позвал театральных художников для работы над декорациями, да и актеров выбрал без опыта.





Кадр из фильма "Серебряная чаша"

В итоге Ньюман даже записал обращение, призывая зрителей не смотреть этот фильм, а также публично принес извинения за свою плохую игру и назвал картину "худшей из тех, что были сняты в 50-х годах".

Эдвард Нортон в роли Стива Фразелли фильме "Ограбление по-итальянски"





Эдвард Нортон

На такой же шаг пошел и Эдвард Нортон — он публично призывал своих настоящих поклонников не смотреть фильм и даже отказался участвовать в промо картины.





Кадр из фильма "Ограбление по-итальянски"

Сняться в этом ремейке одноименного фильма 1969 года Нортону пришлось из-за условий контракта — он подписал договор на несколько картин на студии Paramount и не мог отказаться от предложенной роли.

Джессика Альба в роли Сьюзан Шторм в фильме "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера"

У Джессики Альбы остались настолько неприятные ощущения от съемок в этом фильме 2010 года, что она даже захотела навсегда завязать с актерской карьерой.





Джессика Альба

Все дело в том, что режиссер Тим Стори сказал ей, что она недостаточно красиво плакала во время эмоциональной сцены.

Он говорил: "Это выглядит слишком реально. Слишком много боли. Можешь ли ты быть красивее, когда плачешь? Плачь красиво, Джессика". Он словно хотел дать мне понять: "Не делай этого с лицом. Слезы мы можем и на постпродакшене добавить",

— рассказывала Джессика.





Кадр из фильма "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера"

Эмилия Кларк в роли Сары Коннор в фильме "Терминатор: Генезис"

Эмилия Кларк хотела добиться и статуса кинозвезды, а не просто телезвезды, пусть речь шла и о столь успешном шоу, как "Игра престолов", поэтому с радостью согласилась на роль в фильме "Терминатор: Генезис".





Эмилия Кларк

Об этом поступке она потом пожалела, хотя работала она уже со знакомым ей по "Игре престолов" режиссером Аланом Тейлором.

Алана эта работа перемолола, он был очень подавленный. Я не узнавала его. Ему было работать не в кайф, никому было не в кайф. Я вздохнула с облегчением, когда фильм не собрал кассу, так что не нужно было снимать никаких продолжений,

— призналась Эмилия в интервью Vanity Fair.





Кадр из фильма "Терминатор: Генезис"