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Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо принять свыше ста законов

Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо принять свыше ста законов
Развитие строительной отрасли в России требует принятия свыше 100 законодательных инициатив, сообщил во время эфира в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На протяжении всей недели мы рассматривали подготовку национального плана развития экономики, где стройка является одним из главных драйверов развития. Мы подготовили целую систему решения, которая позволит ускорить сроки и при этом упростить стройку, снизить стоимость. Окончательный план может быть сформирован на следующей неделе, но, чтобы решить эту задачу, только законодательных инициатив (нужно принять - ред.) больше 100", - сказал вице-премьер.

Он также добавил, что видит риск снижения объёмов ввода жилья на 10% из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в настоящий момент поводов для паники нет.


"Пока я вижу риск снижения в строительстве до 10% по стране в целом. Я активно занимаюсь этим вопросом, чтобы постараться снизить риски, чтобы в текущем году основные объемы выполнить. Шанс пока есть", - добавил Хуснуллин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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