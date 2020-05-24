Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети

Вадим Карасев

Сегодня на ТНТ выходит последняя серия седьмого сезона "Холостяка", в котором выявится победительница проекта. Пользователи сети выяснили, кого же выбрал в финале шоу Антон Криворотов.

"Пока все гадают, кто же станет победителем в шоу Холостяк, Дальний восток уже посмотрел финал. Победила Барбара, как мы и писали ещё месяц назад", - сообщает телеграм-канал "Светские хроники".



В качестве доказательства этого источник опубликовал кадр из передачи, на котором главный герой шоу целует 27-летнюю Барбару Пино.

Вместе с Барбарой Пино Антон Криворотов в финале шоу отправился в Каппадокию - прекрасное место в Турции с открыточными видами, непременным атрибутом которых является огромное количество воздушных шаров.

Свидание завершится романтическим ужином, после которого Антону Криворотову предстоит принять судьбоносное решение и надеть кольцо на палец избранницы.

Неделю назад журналисты отыскали горячие снимки 27-летней финалистки "Холостяка" на сайте элитного стрип-клуба, находящегося в центре Москвы.

Поклонники "Холостяка" предположили, что до участия в проекте Барбары Пино приходилось зарабатывать на жизнь, танцуя стриптиз в элитном клубе.

Другие возразили, что родившаяся на Кубе девушка является фотомоделью и могла просто сняться для рекламы заведения.



Как писал NEWSTES, ранее финалистка "Холостяка" ответила на обвинения в том, что она танцует в стрип-клубе.