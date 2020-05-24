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Иран назвал виновного в крушении самолета МАУ

Иран назвал виновного в крушении самолета МАУ

Виновным в крушении украинского самолета МАУ в январе этого года иранские власти назвали оператора ракетной системы. Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки.

По словам Садеки, он получил ответ от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами, в котором говорилось, что оператор ракетной системы нарушил правила действий ведения огня «без получения разрешения» в сложившихся в то время условиях.

Иранские военные обвинили оператора ракетной системы в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на «нечеткую информацию» минобороны, когда принял решение о запуске ракеты, передает «Радио Свобода».

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона до сих пор не получила никаких официальных сообщений от властей Ирана о причинах сбивания «Боинга».

Енин отметил, что Украина будет бороться за то, чтобы виновные в сбивании украинского самолета были привлечены к уголовной ответственности и чтобы семьи погибших, авиакомпания и государство Украина получили компенсации.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). В результате катастрофы погибли 176 человек — граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции — военная ветвь исполнительной власти Ирана.

В апреле стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании украинскому МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать «человеческую ошибку» и в обмен на выплату компенсации и выдачу содержания бортового видеорегистратора не преследовать Иран.

В Киеве приняли решение: если не удастся достигнуть понимания с Ираном в переговорах по делу крушения самолета МАУ, то Украина и другие пострадавшие страны обратятся Международный суд ООН.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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