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Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США

Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США

Несмотря на угрозы со стороны США, иранские танкеры с топливом для Венесуэлы приближаются к экономической зоне латиноамериканской страны. Там их возьмут под охрану ВМС Венесуэлы.

По данным Marinetraffic, иранский танкер Fortune приближается к Венесуэле и сегодня утром зайдет в воды Венесуэлы.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Следом за ним через Атлантический океан идут еще четыре судна с топливом из Ирана. Весь караван растянулся на 900 миль и приближается в Южной Америке на скорости 14 узлов в час.

Последний танкер из иранского каравана находится в 1000 милях от Венесуэлы. Иллюстрация: marinetraffic.com.

Напомним, что министр обороны Венесуэлы пообещал встретить иранские танкеры в экономической зоне страны. Сделал он это после того, как в США начали обсуждать, как остановить поставки иранского топлива в латиноамериканскую страну. Министр обороны Ирана Амир Хатами в то же время посоветовал США не препятствовать иранским танкерам на пути в Венесуэлу.

Ранее The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация президента США рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана и рассматривает другие меры, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу.

Чиновники отмечали, что ВМС США проводят антинаркотическую операцию в Карибском море и теоретически могу осмотреть иранские танкеры. Позже, однако, представитель ВМС США отверг идею использовать флот для проверки. Среди возможных мер сейчас в Белом доме рассматриваются введение санкций против экипажа танкеров или конфискация этих танкеров через суд в США, если суда остановятся в транзитном порту для дозаправки на обратном пути в Иран.

Напомним, что из-за санкций США и нефтяного кризиса топливно-энергетическая отрасль Венесуэлы оказалась на грани коллапса. И, как сообщает Reuters, Иран уже оказывал помощь латиноамериканской стране. Так, на НПЗ в Кардоне завезли материалы, чтобы восстановить работу оборудования по каталитическому крэкингу, который обеспечивает глубокую переработку нефти для производства бензина.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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