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Иранский танкер с топливом достиг берегов Венесуэлы — СМИ

Иранский танкер с топливом достиг берегов Венесуэлы — СМИ

Первый иранский танкер, перевозящий топливо, достиг берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США. Об этом сообщил 24 мая ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Отмечается, что в ближайшие дни в Венесуэлу должны прибыть еще четыре иранских танкера с топливом.

Сегодня утром, когда иранский нефтяной танкер Fortune приблизился к Венесуэле, новый министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами написал в Twitter: «Спасибо, братья».

«От имени Николаса Мадуро и всех граждан Венесуэлы я приветствуем суда Исламской Республики Иран, которые намерены войти в наши порты. Это энергетическое сотрудничество направлено на всестороннее развитие наших людей», — отметил он.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что, если США будут препятствовать передвижению иранских танкеров, идущих в Венесуэлу, им придется «столкнуться с проблемами».

«Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им, в свою очередь, придется столкнуться с проблемами», — сказал Роухани.

Танкерная флотилия везет в Венесуэлу порядка 1,53 млн баррелей бензина и алкилатов. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность введения санкций в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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