Иранский танкер с топливом достиг берегов Венесуэлы — СМИ
Первый иранский танкер, перевозящий топливо, достиг берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США. Об этом сообщил 24 мая ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.
Отмечается, что в ближайшие дни в Венесуэлу должны прибыть еще четыре иранских танкера с топливом.
Сегодня утром, когда иранский нефтяной танкер Fortune приблизился к Венесуэле, новый министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами написал в Twitter: «Спасибо, братья».
Накануне президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что, если США будут препятствовать передвижению иранских танкеров, идущих в Венесуэлу, им придется «столкнуться с проблемами».
Танкерная флотилия везет в Венесуэлу порядка 1,53 млн баррелей бензина и алкилатов. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность введения санкций в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.