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Испания «возобновляется»: самый длительный траур, футбол, туризм

Испания «возобновляется»: самый длительный траур, футбол, туризм

Испания объявит самый длительный в своей новейшей истории официальный траур по жертвам коронавируса Covid-19 начиная со вторника, 26 мая. Премьер-министр европейского королевства Педро Санчес сообщил во время пресс-конференции в субботу, 23 мая, что, в то время как вся страна находится на первом этапе выхода из карантина, установленного в связи с распространением заболевания, правительство в ближайшее время утвердит официальную декларацию объявления траура в память о жертвах эпидемии. Траур продлится 10 дней и «станет самым продолжительным в истории нашей демократии», отметил Санчес.

«Этим официальным трауром мы хотим показать нашу боль, наше сожаление и нашу признательность жертвам. Те, кто умер в этой эпидемии, заслуживают того, чтобы их помнили», — отметил премьер, передаёт телеканал CNN.

Санчес также объявил, что на следующей неделе испанский парламент утвердит размер «минимального жизненного дохода» (ingreso mínimo vital, аналог прожиточного минимума). «Это принесёт пользу 850 тыс. домохозяйств, которые начнут получать его с середины июня», — сказал глава кабмина.

Начиная с июля Испания планирует возобновить иностранный туризм «в безопасных условиях», продолжил Санчес, добавив, что «в данный момент иностранные туристы могут приступить к планированию своего отпуска в нашей стране».

«Я призываю всех начать планировать свой отпуск уже сейчас и воспользоваться чудесами, которые может предложить наша страна, — заявил премьер. — Испания нуждается в туризме, а туризм нуждается в безопасности. Именно поэтому мы гарантируем, что туристы не будут рисковать, и не будет риска и для нашей страны».

Далее он объявил о возобновлении с 8 июня матчей в рамках высшего футбольного дивизиона страны — Ла Лиги.

«Испанский футбол, как мы все знаем, имеет огромное количество сторонников за нашими границами. Но это будет не единственная рекреационная деятельность, которую мы восстановим в ближайшие недели. Работа музеев, кинотеатров, концертных залов, театров и все спортивные мероприятия постепенно возобновятся», — заключил глава правительства.

По данным на вечер 23 мая, в Испании подтверждено почти 282 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 628 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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