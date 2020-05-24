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Эксперт Мясоедов рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон

Эксперт Мясоедов рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал в своем интервью агентству Прайм, что делать в случае кибератаки на смартфон.

На сегодняшний день 25 % кибератак приходится на смартфоны и мобильные телефоны. В основном они прячутся под SMS и MMS-сообщения, а также под рекламные объявления. Целью атак хакеров являются как получение личных данных пользователей гаджетов, так и вынудить владельца аппарата заплатить за разблокировку деньги.

Павел Мясоедов рассказал, как себя вести в таких случаях. В первую очередь, если пользователь подозревает, что его атакуют хакеры, отключить мобильное устройство от всех сетей таких, как мобильные, Wi-Fi или Bluetooth. В дальнейшем нужно попробовать понять, как мошенникам удалось получить доступ к телефону:



 Если это было сделано через мобильные приложения, то их необходимо удалить.



Если был задействован вирус – просканировать аппарат с помощью любого антивирусного приложения и удалить его.



Если попытка получить доступ произошла через сеть, надо удалить все файлы, которые злоумышленники могли получить, и больше не пользоваться этой сетью.



Если хакеры получили доступ к личному кабинету различных приложений или социальных сетей и мессенджеров, необходимо сменить все пароли на этих ресурсах.

По словам эксперта, предотвратить кибератаки возможно. Всегда нужно устанавливать сложные пароли, не связанные с датой рождения или другой знаменательной датой. Необходимо обновлять операционную систему мобильного гаджета при выходе новой версии, т.к. в ней содержатся все нужные инструменты, обеспечивающие безопасность устройства. Никогда не устанавливать приложения из неизвестных источников, лучше использовать Google Play или App Store.

Не стоит забывать, что мошенники следят за всеми трендами, в том числе и музыкальными, используют их в своих деяниях, уверены эксперты.

До сих пор остается актуальным не открывать подозрительные письма, пришедшие на электронную почту, никак не реагировать на сообщения о выигрышах в различных конкурсах и лотереях. Не стоит включать автоматическую загрузку MMS-сообщений на своем смартфоне. И главное, по мнению эксперта, не хранить в гаджетах информацию о банковских счетах, номерах карт, переводах.

Следуя этим простым правилам, избежать атак хакеров будет реальнее.

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По материалам: u-f.ru

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