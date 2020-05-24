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Эксперт назвала продукты для поднятия настроения

Эксперт назвала продукты для поднятия настроения
Среди продуктов, снижающих тревогу и способствующих выработке серотонина в организме человека, который отвечает за хорошее настроение, самыми эффективными являются бананы, грецкие орехи и шпинат, сообщила РИА Новости врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева.

"Тревога возникает тогда, когда падает серотонин: у нас идёт дисбаланс серотонино-дефоминовой системы. Сам по себе серотонин не содержится в пищевых продуктах. Продукты в той или иной степени содержат только триптофан (разряд аминокислот). Для повышения уровня серотонина существуют продукты-"антидепрессанты" – это бананы, грецкие орехи и шпинат. Банан – это самый насыщенный продукт, способствующий выработке серотонина. В грецких орехах находятся Омега-3 жирные кислоты, которые способствуют, опять же, выработке серотонина, и в шпинате находится фолиевая кислота", - сказала Сиволдаева.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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