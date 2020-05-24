Кабмин выделит 100 млрд на поддержку пострадавших от пандемии регионов

Влада Некрасова

Правительство России выделит 100 миллиардов рублей 56 регионам для компенсации снижения доходов бюджета, соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.





"Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов", – говорится в сопроводительных материалах к документу.

Подчеркивается, что данная мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

сообщало, что российские регионы полностью освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам в 2020 году в рамках региональной поддержки из-за пандемии коронавируса.