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Кабмин выделит 100 млрд на поддержку пострадавших от пандемии регионов

Кабмин выделит 100 млрд на поддержку пострадавших от пандемии регионов
Правительство России выделит 100 миллиардов рублей 56 регионам для компенсации снижения доходов бюджета, соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.


"Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов", – говорится в сопроводительных материалах к документу.

Подчеркивается, что данная мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса.


сообщало, что российские регионы полностью освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам в 2020 году в рамках региональной поддержки из-за пандемии коронавируса.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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