Как правильно подать заявление на выплату пособий для детей от 16 до 18 лет в Крыму

Вадим Карасев

В Крыму, помимо выплат на детей до 16 лет, решением Совета министров Республики, было принято решение о дополнительных выплатах в размере 10000 рублей для детей от 16 до 18 лет.

Как сообщает Комсомольская Правда, дополнительную выплату можно получить на каждого ребенка достигшего 16 летнего возраста и до 18 лет включительно(рожденного в период с 30 июня 2002 по 10 мая 2004 года), являющимся гражданином РФ. При этом важное условие, постоянное проживание и регистрация в Крыму, а так же обучение ребенка в образовательной организации региона.

Заявление на выплату можно подать несколькими способами: 1 июня через МФЦ или портал Госуслуг, либо органы социальной защиты. Из документов потребуется только копия паспорта заявителя, копия свидетельства о рождении ребенка и его паспорта, а так же копия свидетельства о регистрации на территории Крымской Республики. Справок о доходах семьи подавать не нужно.

Заявление можно подать до 1 октября 2020 года. Решение будет принято в течение 5 рабочих дней. Начисление выплат начнется после 15 июня 2020 года.

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