Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как правильно подать заявление на выплату пособий для детей от 16 до 18 лет в Крыму

Как правильно подать заявление на выплату пособий для детей от 16 до 18 лет в Крыму

Как правильно подать заявление на выплату пособий для детей от 16 до 18 лет в Крыму

В Крыму, помимо выплат на детей до 16 лет, решением Совета министров Республики, было принято решение о дополнительных выплатах в размере 10000 рублей для детей от 16 до 18 лет.

Как сообщает Комсомольская Правда, дополнительную выплату можно получить на каждого ребенка достигшего 16 летнего возраста и до 18 лет включительно(рожденного в период с 30 июня 2002 по 10 мая 2004 года), являющимся гражданином РФ. При этом важное условие, постоянное проживание и регистрация в Крыму, а так же обучение ребенка в образовательной организации региона.

Заявление на выплату можно подать несколькими способами: 1 июня через МФЦ или портал Госуслуг, либо органы социальной защиты. Из документов потребуется только копия паспорта заявителя, копия свидетельства о рождении ребенка и его паспорта, а так же копия свидетельства о регистрации на территории Крымской Республики. Справок о доходах семьи подавать не нужно.

Заявление можно подать до 1 октября 2020 года. Решение будет принято в течение 5 рабочих дней. Начисление выплат начнется после 15 июня 2020 года.

Читайте также: Киев отказался участвовать в заседании СБ ООН по Крыму
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

«30 аффирмаций на счастье»: эксперимент, который изменит жизнь за месяц
«30 аффирмаций на счастье»: эксперимент, который изменит жизнь
Американский газ оказался не нужен Европе
Американский газ оказался не нужен Европе
Шекспировский театр "Глобус" может не открыться после пандемии
Шекспировский театр "Глобус" может не открыться после пандемии
Бабкина рассказала, что врачи давали ей 5-процентный шанс выжить
Бабкина рассказала, что врачи давали ей 5-процентный шанс выжить
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Названы прошедшие пик коронавируса российские регионы
Названы прошедшие пик коронавируса российские регионы
Эксперт назвала продукты для поднятия настроения
Эксперт назвала продукты для поднятия настроения
Сын Джонни Деппа и Ванессы Паради на прогулке со своей девушкой в Париже: новые фото
Сын Джонни Деппа и Ванессы Паради на прогулке со своей девушкой в
Коронавирус вернулся в Китай
Коронавирус вернулся в Китай
Доктор Мясников похвастался поддержкой американских читателей
Доктор Мясников похвастался поддержкой американских читателей
Что можно и что нельзя делать на Вознесение Господне в 2020 году
Что можно и что нельзя делать на Вознесение Господне в 2020 году
Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов
Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов

Топ на сегодня

В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19

Еще по теме

В Подмосковье родители новорождённых смогут получить денежную выплату вместо подарка
Запущен специальный сервис для оформления выплаты в 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет
Воронежские семьи в середине зимы получат выплаты за рождение первенца
В России изменят правила выезда детей за границу