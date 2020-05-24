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Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публикеКим Чен ЫнФото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава республики провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Совещание было посвящено обсуждению требований по укреплению сил национальной обороны. Также лидер КНДР поднял вопрос сдерживания ядерной войны средствами внутренней и внешней политики.

Однако дата проведения заседания не называется. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фото северокорейского лидера, а также подписанные 23 мая приказы.

22 мая агенство «Ёнхап» сообщило, что Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение последних трех недель. Представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки заявил, что власти Южной Кореи пристально следят за ситуацией в соседнем государстве.

В середине апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за этого появились слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии». Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фотографии Кима с церемонии открытия нового завода.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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