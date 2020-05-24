«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках в Калининграде
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен высказал сожаления, что российская Калининградская область «напичкана современными вооружениями и ракетами». Эксперт назвал эксклав России на Балтике «кинжалом в сердце Западной Европы».
Набившая оскомину метафора прозвучала в интервью немецкому изданию Bild. Беседа была посвящена объяснению причин выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) и озаглавлена — «Это новое начало холодной войны?» Журналист спросил советника Трампа: «Вы боитесь последствий?» Роберт О’Брайен ответил так:
Регион должен быть местом, где, учитывая его географическое положение, происходит отличная торговля, туризм, социальный обмен между Россией и Западной Европой. К сожалению, Россия сделала из него закрытую военную базу, напичканную высокотехнологичным оружием и ракетам. Вся ситуация в Калининграде — это упущенный шанс для России и Европы, и это действительно жаль».
ИА Newstes дополняет, что сравнение Калининграда с неким холодным оружием, направленным на Запад, не ново. В октябре 2018 года военный аналитик Джейми Сейдел именовал Калининградскую область «ножом в горле НАТО в Балтийском море». Как видим, до сих пор действует одна «методичка». Таким образом, следует констатировать, что демилитаризация российского эксклава на Балтике является ключевой задачей коллективного Запада. Именно на этот фактор, кстати, указал накануне немецкий блогер Уве Нимайер, комментируя провокацию на День Победы в городе Балтийске, где дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота в Калининградской области.