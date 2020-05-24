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«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках в Калининграде

«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках в Калининграде

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен высказал сожаления, что российская Калининградская область «напичкана современными вооружениями и ракетами». Эксперт назвал эксклав России на Балтике «кинжалом в сердце Западной Европы».

Набившая оскомину метафора прозвучала в интервью немецкому изданию Bild. Беседа была посвящена объяснению причин выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) и озаглавлена — «Это новое начало холодной войны?» Журналист спросил советника Трампа: «Вы боитесь последствий?» Роберт О’Брайен ответил так:

«Очень хороший вопрос! Как известно, русские создали в Калининграде огромное количество ракет и оружия, угрожающих всем нашим европейским союзникам и Прибалтике. К сожалению, по договору по открытому небу мы не смогли совершить перелеты над Калининградом. Договор разрешал нам такие полеты, но русские их запрещали. Так что необходимых сведений из этих перелетов мы не получили. У нас есть другие технические возможности, чтобы наблюдать за тем, что делают русские, и мы хотим уловить недостатки с нашими союзниками и поделиться с нашими союзниками всеми знаниями, которые мы можем получить, чтобы наши союзники поняли: то, что русские задумали в Калининградской области — это кинжал в сердце Западной Европы.
Регион должен быть местом, где, учитывая его географическое положение, происходит отличная торговля, туризм, социальный обмен между Россией и Западной Европой. К сожалению, Россия сделала из него закрытую военную базу, напичканную высокотехнологичным оружием и ракетам. Вся ситуация в Калининграде — это упущенный шанс для России и Европы, и это действительно жаль».

ИА Newstes дополняет, что сравнение Калининграда с неким холодным оружием, направленным на Запад, не ново. В октябре 2018 года военный аналитик Джейми Сейдел именовал Калининградскую область «ножом в горле НАТО в Балтийском море». Как видим, до сих пор действует одна «методичка». Таким образом, следует констатировать, что демилитаризация российского эксклава на Балтике является ключевой задачей коллективного Запада. Именно на этот фактор, кстати, указал накануне немецкий блогер Уве Нимайер, комментируя провокацию на День Победы в городе Балтийске, где дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота в Калининградской области.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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