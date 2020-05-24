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Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Пекин выразил готовность решительно отстаивать итоги Второй мировой войны совместно с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», — сказал министр на пресс-конференции 24 мая.

Как отметил Ван И, некоторые политические силы в Соединенных Штатах враждебно относятся к отношениям Китая и США и толкают две страны на край новой холодной войны.

«Это опасная попытка изменить волю истории, она может разрушить результаты длившегося десятилетиями сотрудничества Китая и США, сократит перспективы развития самих Соединенных Штатов, а также подвергнет риску стабильность и процветание мира», — цитирует главу МИД Китая ТАСС.

Китай не имеет намерений изменить или заменить США, пришло время для США отказаться от намерений изменить Китай и «прекратить чинить препятствия маршу 1,4 млрд людей на пути к модернизации», заключил Ван И.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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