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Китай приготовился отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Китай приготовился отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с РоссиейФото: Александр Кряжев / РИА-Новости

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на ежегодной пресс-конференции о готовности общими с Россией усилиями отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Ван И считает необходимым укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами, чтобы защищать Устав ООН и основные нормы международных отношений, а также решительно выступать против любых односторонних действий и психологической травли.

9 мая сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года. Гутерреш подчеркнул, что общество не должно забывать «о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами». Он добавил, что главная задача ООН заключается в избавлении грядущих поколений от бедствий войны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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