Когда не ждали. Ким Чен Ын появился на публике после долгого отсутствия

Анастасия Иванова

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным южнокорейского агентства Yonhap, это первое публичное выступление северокорейского лидера с 1 мая, когда тот посетил местный завод по производству удобрений.

На последней встрече с участием северокорейского лидера обсуждались стратегические направления, на которых КНДР планирует сосредоточиться в рамках военного строительства, а также организационные и политические меры по дальнейшему укреплению вооруженных сил.

сообщило, что СМИ узнали местонахождение Ким Чен Ына.