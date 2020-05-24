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Когда не ждали. Ким Чен Ын появился на публике после долгого отсутствия

Когда не ждали. Ким Чен Ын появился на публике после долгого отсутствия
Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным южнокорейского агентства Yonhap, это первое публичное выступление северокорейского лидера с 1 мая, когда тот посетил местный завод по производству удобрений.

На последней встрече с участием северокорейского лидера обсуждались стратегические направления, на которых КНДР планирует сосредоточиться в рамках военного строительства, а также организационные и политические меры по дальнейшему укреплению вооруженных сил.


сообщило, что СМИ узнали местонахождение Ким Чен Ына.
# Политика
По материалам: ria.ru

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