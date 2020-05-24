Когда не ждали. Ким Чен Ын появился на публике после долгого отсутствия
Сегодня, 14:14 Анастасия Иванова
Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным южнокорейского агентства Yonhap, это первое публичное выступление северокорейского лидера с 1 мая, когда тот посетил местный завод по производству удобрений.
На последней встрече с участием северокорейского лидера обсуждались стратегические направления, на которых КНДР планирует сосредоточиться в рамках военного строительства, а также организационные и политические меры по дальнейшему укреплению вооруженных сил.
сообщило, что СМИ узнали местонахождение Ким Чен Ына.
По материалам: ria.ru