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Коронавирус вернулся в Китай

Коронавирус вернулся в КитайФото: TINGSHU WANG / Reuters

В Китае за последние сутки вновь зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Двое зараженных прибыли из-за границы, еще один человек заболел непосредственно на территории Китая.

22 мая в стране впервые с начала эпидемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

По последним данным, в Китае было зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране более четырех тысяч человек скончались в результате пандемии.

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По материалам: lenta.ru

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