Коронавирус вернулся в Китай
Сегодня, 05:55 Вадим КарасевФото: TINGSHU WANG / Reuters
В Китае за последние сутки вновь зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
Двое зараженных прибыли из-за границы, еще один человек заболел непосредственно на территории Китая.
22 мая в стране впервые с начала эпидемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
По последним данным, в Китае было зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране более четырех тысяч человек скончались в результате пандемии.
По материалам: lenta.ru