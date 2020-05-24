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Козла снова пустили в огород — эксперт о деятельности Саакашвили на Украине

Козла снова пустили в огород — эксперт о деятельности Саакашвили на Украине

Когда глава исполкома Национального совета по реформам Украины Михаил Саакашвили говорит, что главная проблема Украины «в отсутствии всякого управления», он лукавит, заявил политолог Владислав Ганжара.

«Говоря о процессах управления, Саакашвили лукавит — проблемы Украины в значительной степени связаны с тем, что это государство больше шести лет находится под внешним управлением и не имеет собственной политической субъектности. Но он абсолютно прав относительно управленческих процессов. Несмотря на смену власти, не только не удалось найти оптимальный политический курс — хаотизация процессов только нарастает. И сам Саакашвили является ярким примером этой хаотизации, которая будет лишь усугублять политический кризис», — сказал Ганжара в эфире радио Sputnik.

Бывший президент Грузии и глава Одесской области Украины, ныне, по указу президента Владимира Зеленского, занявшийся реформами на Украине, заявил, что проблема страны не в том, что она «попала под внешнее управление, проблема в отсутствии всякого управления». «В первую очередь там, где оно должно быть, — государственного управления», — сказал Саакашвили в эфире украинского канала «1+1». Так Саакашвили прокомментировал скандал с публикацией телефонного разговора экс-президента Петра Порошенко с американским вице-президентом Джо Байденом.

По словам Ганжары, вторичное появление Саакашвили в украинской политике ему видится в сравнении с поговоркой «пустить козла в огород», причем пустить по второму кругу.

«Саакашвили, будучи, по сути, международным преступником, сначала развел беспрецедентную коррупционную деятельность в Одесской области, затем последовала череда его конфликтов с представителями украинской политической элиты, затем конфликт с самим Порошенко, который закончился прыжками Саакашвили по крышам и его изгнанием. Сейчас снова Саакашвили запущен — стопроцентно под внешним давлением, — возможно, в обмен на какие-то блага для Киева, поэтому однозначно можно сделать прогноз, что никаких успешных реформ он на Украине не проведет. Возможно, для Зеленского станет сюрпризом, что Саакашвили не будет играть на действующего президента Украины — он будет играть на себя, на интересы тех людей, которые его привели на эту позицию», — считает Владислав Ганжара.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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