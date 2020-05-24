Краткая история создания "волшебной палочки" — культового вибратора всех времен

Вадим Карасев

Когда просят назвать культовый вибратор, в голове сразу представляешь Magic Wand. Часто в разговорной речи называемая просто Hitachi, эта игрушка имеет давнюю историю, восходящую к концу 1960-х. Вибратор даже называют неким символом секс-позитивного феминистского движения 1970-х годов. Рассказываем увлекательную историю этой вещицы.

Hitachi Magic Wand (впоследствии переименованный в Magic Wand Original), первоначально продававшийся как массажер для тела, который снимает боль в мышцах, в начале 70-х годов быстро приобрел статус бестселлера. Причем использовали его не по прямому назначению, а в качестве одного из самых мощных существующих вибраторов для стимуляции клитора.

Возможно, он стал так популярен из-за своего довольно сдержанного дизайна (никакого намека на фаллос, как было модно в те годы). Мало того что девушкам было легче покупать секс-гаджет из-за его скромного внешнего вида (что, если они действительно просто хотели снять боль в мышцах?), так еще и интенсивность оргазма была на максимуме! Многие эксперты считают это довольно символичным — наконец-то канул в Лету миф, что женщинам нужен обязательно проникающий секс, чтобы получить удовольствие.

Как объясняет Линн Комелла, автор книги Vibrator Nation ("Страна вибраторов"), Magic Wand достиг своего рода культового статуса как символ женского сексуального освобождения и стал любимчиком у нескольких поколений.

Есть несколько ключевых факторов популярности "Волшебной палочки" с почти 50-летней историей. Рассказываем подробнее.

Устройство

Главная часть устройства — прорезиненная головка (размером в 6,4 сантиметра), которая и обеспечивает стимуляцию нервных окончаний. Насадки можно менять, они бывают из разного материала, разных цветов и дизайнов. Например, насадка G-Spotter превращает его в стимулятор G-точки, Fluffer Tip Wand Attachment — в вакуумный стимулятор и имитатор куннилингуса.

Более того, гаджет может использоваться мужчинами без насадок вовсе или с насадкой G-Whiz, созданной для массажа простаты. Есть насадка в виде колпачка, который надевается на верхнюю часть устройства и добавляет пикантности при мастурбации. "Кадиллак" среди вибраторов, "вибратор-легенда" — как только не называли этот чудо-прибор.

1968: Hitachi зарегистрировала товарный знак Magic Wand

Это был год, в который убили Мартина Лютера Кинга — младшего и Роберта Кеннеди, тогда же в первый раз люди сфотографировали Землю из космоса. Это был год великих инноваций. Американские традиционные ценности переживали не самые лучшие времена, а сексуальная революция шла полным ходом, ставя под сомнение устаревшие стереотипы. Вот в такой обстановке и родился Magic Wand.









Hitachi зарегистрировали Magic Wand в ведомстве по патентам и товарным знакам США 25 апреля 1968 года. Сексолог Кэрол Квин объясняет, что долгое время игрушку просто называли Hitachi. Иронично, учитывая скандал, который последует, когда Hitachi уберет свое имя из названия гаджета в 2000-х годах.





В первые годы, с конца 60-х до середины 70-х, было несколько версий Magic Wand. У ранних моделей была черная твердая "головка", позже она стала более мягкой и белой. Сам гаджет переоделся в ярко-розовый наряд.

Конец 1960-х начало 1970-х: Бетти Додсон использовала его для обучения женщин техникам мастурбации

Секс-педагог Бетти Додсон с конца 60-х вела свои знаменитые семинары по мастурбации для женщин в Нью-Йорке. Додсон была пионером и сторонницей использования вибраторов, с тех пор как любовник в конце 1960-х познакомил ее с электрическим вибратором Magic Wand.





Хотя Додсон первоначально использовала вибратор от Oster и Panabrator от Panasonic, вскоре она променяла их на гаджет от Hitachi, считая его лучшим вибратором, который когда-либо тестировала. Она проводила семинары под названием Bodysex, во время которых пятнадцать обнаженных женщин тестировали Magic Wand и, как можно догадаться, получали гарантированный оргазм.





Бетти Додсон

Именно с помощью этого секс-гаджета Додсон научила тысячи женщин достигать оргазма.





Считается, что именно активистка полового просвещения сделала гаджет таким популярным. При этом Hitachi не дала Бетти никакого процента или бонуса за рекламу Magic Wand.Это одна из наших черт как женщин. Мы сначала сделаем свою работу, а затем пробуем договориться о вознаграждении. Я была преподавателем, а не бизнесменом, я рекламировала его, потому что мне это нравилось. Хотя мои усилия никогда не признавали, — вспоминала она.

1970: Делл Уильямс встречает Бетти Додсон на ретрите по йоге

Делл Уильямс, основательница первого феминистического бизнеса по продаже секс-игрушек в Соединенных Штатах Eve's Garden, открыла его после знакомства с Magic Wand в начале 1970-х годов. Делл познакомилась с секс-игрушкой на курсах Додсон. В 1973 году она отправилась в универмаг Macy's, чтобы купить прибор от Hitachi.





Делл Уильямс

Продавец вогнал ее в краску, спросив, как именно она планирует использовать гаджет, и тогда же Уильямс решила открыть Eve's Garden, первый крупный феминистский магазин секс-игрушек. В 1974 году секс-шоп располагался в маленькой квартире, а сейчас он занимает почти целый этаж в здании в центре Манхэттена.

В 1976 году Джоани Бланк открыла первый магазин "Приятные вибрации" в Сан-Франциско

Бланк открыла свой первый секс-шоп Good Vibrations в Сан-Франциско и там же начала продавать прибор от Hitachi.





Джоани Бланк

Первые годы существования Good Vibrations Бланк покупала Magic Wand оптом в Japantown в Сан-Франциско с очень маленькой скидкой, а затем перепродавала их практически по той же цене, получая прибыль всего в 2 доллара с каждого вибратора.

Что примечательно в этой истории, для Джоани речь шла не о том, чтобы заработать много денег, а о том, чтобы сделать вибраторы доступными как можно большему числу женщин.

1992: марка Hitachi впервые признала использование Magic Wand в качестве вибратора

До 1992 года марка Hitachi публично не признавала, что их массажер был популярен как секс-игрушка. Тем не менее в 1992 году, когда Good Vibrations намеревались организовать вечеринку, посвященную 15-летию бизнеса, сотрудники Hitachi из штаб-квартиры в Атланте приняли участие в финансировании шоколадных конфет в форме Magic Wand для этой вечеринки, тем самым косвенно подтвердив, что игрушка все-таки не только для массажа спины и шеи.





1999: проблемы с дистрибуцией

В 2000 году у Hitachi возникли разногласия с компанией Appliance Corporation of America, распространяющей продукты Hitachi в Америке, включая Magic Wand. Продажи устройства в Штатах временно прекратились, а вот желающих купить игрушку с каждым годом становилось все больше.





В июне 2000 года Hitachi заключила соглашение с калифорнийской компанией по продаже секс-гаджетов Vibratex на продажи устройства в США.

2001 год: Magic Wand показали в эпизоде "Секса в большом городе"

В одном из эпизодов четвертого сезона "Секса в большом городе" Саманта Джонс пытается "найти" свой потерянный оргазм с помощью Magic Wand. Впрочем, некоторые эксперты настаивают, что она все-таки использует другой вибратор, похожий на культовую "волшебную палочку".





Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Потом Саманта хочет вернуть вибратор в магазин Sharper Image. Далее следует особенно запоминающаяся сцена, в которой героиня рассказывает "бестолковому" продавцу о реальной причине, по которой женщины покупают массажеры для шеи.





2013 год: изменение названия

Hitachi решила прекратить производство устройства в 2013 году, опасаясь, что название компании будет ассоциироваться с секс-игрушками. Vibratex убедил компанию продолжить производство вибратора под новым названием Original Magic Wand, убрав слово Hitachi.





В июне 2013 года, после восьми месяцев переделок и ребрендинга, массажер стал называться Magic Wand Original. Мало того что игрушка получила новое имя, так и "начинку" изменили: мотор и вибрирующую головку.

2015 год: выпуск Magic Wand на батарейках

Предыдущие версии работали исключительно от розетки, но в 2015 году вышел Magic Wand на батарейках. Впрочем, проводной Magic Wand Original по-прежнему пользуется популярностью. Лиза Финн, секс-педагог и бренд-менеджер в Babeland, говорит, что запуск перезаряжаемой версии привел к увеличению продаж на Hitachi в Babeland на 63%.





2020: Magic Wand сегодня

С 2010 года Magic Wand (и беспроводная, и проводная версии) не покидает рейтинги лучших вибраторов всех времен. "Волшебная палочка" по-прежнему составляет более 75% от общего объема продаж Vibratex. И это притом, что товар, так сказать, на века. Эксперты говорят, что нередко люди используют одну и ту же игрушку в течение 10 или 15 лет. Эта вещь — настоящий прибор, поэтому он хорошо сделан, он прослужит очень долго. Это не дешевая безделушка, — говорит Шей Мартин, владелец Vibratex, который является дистрибьютором Magic Wands и вибраторов Rabbit в США.

Magic Wand — это не то, что вы ожидаете от современной секс-игрушки. Он довольно шумный, за это его даже прозвали отбойным молотком. Весит почти килограмм, громоздкий и у него выпуклая "головка" размером с теннисный мяч. Гаджет сделан из твердого пластика, имеет всего два скоростных режима — высокую степень интенсивности (6 000 колебаний в минуту) и низкую (5 000 колебаний в минуту).

Старая версия, которая все еще продается на ура, работает только при подключении к розетке. Игрушка не является ни водонепроницаемой, ни водостойкой и порой перегревается спустя 25 минут использования. Несмотря на все эти недостатки, "волшебная палочка" оставляет далеко позади технологически более продвинутых конкурентов и уже более 50 лет входит в рейтинги лучших когда-либо изобретенных секс-игрушек.

Отзывы

Magic Wand наплевать, есть ли у вас настроение, — он просто дарит оргазм. Дольше трех минут редко кто выдерживает. Приложите головку массажера к клитору, и все,

— пишет Татьяна Никонова.

Волшебная палочка Hitachi сама по себе действительно волшебная. И не только из-за своей легендарной истории и изменяющих жизнь оргазмов (извините, ваш парень никогда не заставит вас кончить более феерично, но он может использовать вместе с вами этот гаджет). Оргазмы — это мощные выбросы сексуальной энергии, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, поэтому мастурбация по своей природе — это своего рода заклинание. А с помощью этого "жезла" можно наколдовать себе прекрасный оргазм,

— восхищается гаджетом редактор американского Allure Софи Томас.

Вибрации этой игрушки совсем не похожи на вибрации электрической зубной щетки, а больше походят на прототип миниатюрного реактивного двигателя. После всех стандартных прелюдий я передала "волшебную палочку" в руки своему мужу и попросила его быть осторожным. Он слушал. Но это не имело значения. Эта штука была чем-то вроде зверя, и мой клитор с трудом выдержал его. Вибратор Hitachi может творить чудеса с женщинами, которым трудно достичь оргазма, но вот девушкам с чувствительным клитором лучше использовать его через одежду,

— пишет редактор Medium.com Эмма Остин.



