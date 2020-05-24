Критиковавшего российского министра за «трэш и дичь» экономиста взяли на госслужбу

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Директор аналитического департамента «Локо-Инвест», автор Telegram-канала MMI Кирилл Тремасов возглавит департамент денежно-кредитной политики Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Аналитик, который ранее уже был на госслужбе и руководил департаментом макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития при министре Алексее Улюкаеве, известен своей полемикой с его преемником на посту главы ведомства Максимом Орешкиным. Экономист критиковал министра за аномально оптимистичные макроэкономические данные подчиненного ведомству Росстата.

Поводом к полемике между Тремасовым и Орешкиным стала публикация Росстатом в начале 2019 года данных о внезапном росте строительства в России по итогам 2018 года на 5,3 процента. При этом публиковавшаяся до этого ежемесячная статистика по строительной отрасли не предвещала никакого строительного бума. За 11 месяцев 2018 года рост фиксировался только на уровне 0,5 процента. Между тем позитивные цифры позволили Орешкину заявить о более высоком росте ВВП, чем предполагалось ранее. Тремасов раскритиковал цифры, выпущенные Росстатом, и назвал их «очередным трэшем» и «полной дичью». Он указал на ускорение спада в жилищном строительстве в России, падение производства товаров строительного назначения и провал в перевозке строительных материалов.

Минэкономразвития ответило на критику экономиста и объяснило сомнительные цифры пересмотром данных из Ямало-Ненецкого автономного округа, где достраивался крупный проекта «Ямал СПГ». В Росстате согласились с этим и разъяснили, что компании-подрядчики строительства поздно предоставляют итоговые данные и допускают ошибки в отчетности. Поэтому информация не была учтена в помесячной статистике. Однако экономисты, в том числе Тремасов, раскритиковали и это объяснение. Они привели уже пересмотренную региональную статистику по Ямало-Ненецкому автономному округу. Выяснилось, что даже с учетом новых цифр объемы строительных работ в целом по стране все равно завышены. «Это не аналитика, это рисование», — заключил Тремасов.

Скандал вокруг данных о строительстве в России — не первый для Росстата. Ведомство регулярно подвергается критике со стороны общественности и профессионального сообщества. В числе тех, кто негативно отзывался о работе ведомства, министр финансов Антон Силуанов; в цифрах ведомства сомневалась и Счетная палата. Росстат попадал в поле зрения СМИ после пересмотра темпов роста ВВП по итогам 2018 года в позитивную сторону, отказа от публикации ежемесячных данных о реальных доходах россиян, которые падали несколько лет подряд, и пересмотра методики подсчета этого ключевого показателя. В результате последнего цифры изменились в лучшую сторону. Кроме того, ведомство ловили на неточных данных по промышленному производству. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал отобрать Росстат у Минэкономразвития, настаивая, что статистическое ведомство должно быть независимым от министерства, которое занимается макроэкономическим планированием.